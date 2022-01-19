Бывший гонщик Академии Ferrari поедет в Ф2 за Hitech
С 2022 года Армстронг не числится в молодежной программе Скудерии
Бывший юниор Ferrari Маркус Армстронг присоединится к команде Hitech на сезон Формулы 2 2022 года. Это будет его третий сезон в серии: 2020-й пилот провел за рулем машины ART, а 2021-й – вместе с DAMS.
Армстронг заменит в Hitech Лайама Лоусона, который покинул британский коллектив и перешел в Carlin. Напарником Маркуса будет юниор Red Bull Юри Випс.
Напомним, в начале года было объявлено, что Армстронг покинул молодежную программу Ferrari, при поддержке которой новозеландец выступал с 2017 года. Наивысшими достижениями гонщика за это время стали чемпионство в итальянской Формуле 4, второе место в Ф3 в 2019 году (когда титул завоевал россиянин Роберт Шварцман) и только 13-е место в Ф2 в 2020 и 2021 годах.
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Бывший гонщик Академии Ferrari поедет в Ф2 за Hitech
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