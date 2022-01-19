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Формула 2 Новости

Бывший гонщик Академии Ferrari поедет в Ф2 за Hitech

С 2022 года Армстронг не числится в молодежной программе Скудерии

Бывший гонщик Академии Ferrari поедет в Ф2 за Hitech

Бывший юниор Ferrari Маркус Армстронг присоединится к команде Hitech на сезон Формулы 2 2022 года. Это будет его третий сезон в серии: 2020-й пилот провел за рулем машины ART, а 2021-й – вместе с DAMS.

Армстронг заменит в Hitech Лайама Лоусона, который покинул британский коллектив и перешел в Carlin. Напарником Маркуса будет юниор Red Bull Юри Випс.

Напомним, в начале года было объявлено, что Армстронг покинул молодежную программу Ferrari, при поддержке которой новозеландец выступал с 2017 года. Наивысшими достижениями гонщика за это время стали чемпионство в итальянской Формуле 4, второе место в Ф3 в 2019 году (когда титул завоевал россиянин Роберт Шварцман) и только 13-е место в Ф2 в 2020 и 2021 годах.

Команда Гонщики
Italy Prema Powerteam

India Джехан Дарувала

Norway Деннис Хаугер
United Kingdom UNI-Virtuosi

New Zealand Джек Дуэн 

Japan Марино Сато
United Kingdom Carlin

New Zealand Лайам Лоусон

United States Логан Сарджент
United Kingdom Hitech GP

New Zealand Маркус Армстронг

Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix

France Тео Пуршер

?
Netherlands MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

United Kingdom Клемент Новалак
Spain Campos Racing

Switzerland Ральф Бошунг

?
France DAMS

Israel Рой Ниссани

Japan Аюму Иваса
Italy Trident

Australia Калан Уильямс

?
Czech Republic Charouz Racing Turkey Джем Болукбаши
?
Germany HWA AG

United Kingdom Джек Хьюз

?
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Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год
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Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год
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