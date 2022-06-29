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Формула 2 / Баку Новости

Босс уволенного из Red Bull за расизм пилота оставил его в команде. И вот почему

По мнению главы Hitech GP, эстонский гонщик, несомненно, виновен, но имеет право на исправление

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Босс уволенного из Red Bull за расизм пилота оставил его в команде. И вот почему
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В минувшие пару дней расизм вновь стал главной темой в Формуле 1. Героем главного скандала стал трехкратный чемпион Ф1 из Бразилии Нельсон Пике, назвавший Льюиса Хэмилтона недопустимым словом на букву «н». Менее заметным участником скандала оказался гонщик Формулы 2, эстонец Юри Випс, употребивший похожее слово на ту же букву во время стрима в компьютерной игре.

На волне возмущения словами Пике, команда Red Bull оперативно изгнала Випса из числа своих юниоров. Казалось, что на этом карьера пилота окончена, но за него внезапно вступился руководитель команды Hitech GP Формулы 2 Оливер Оакс.

«Я принял решение оставить Випса в команде Hitech до конца сезона, – говорится в заявлении Оакса. – Мы очень серьезно это обсуждали, но решили дать ему возможность в течение сезона показать свое истинное отношение к проблеме.

Я прямо дал понять, что подобные слова, сказанные Випсом, для нас недопустимы. Но я решил дать ему шанс доказать, что это была единичная ошибка.

Вся команда Hitech GP работает как единый механизм, и мы все здесь ненавидим расизм. Но с другой стороны, если мы живем в обществе, где никто не может искупить вину за единую ошибку, за которую он сразу извинился – то что можно сказать о таком обществе?

Я не понимаю, зачем он употребил это слово. Я вообще не понимаю, зачем он играл в Call of Duty в это время дня. На мой взгляд, он мог бы заняться чем-то более полезным для гонщика. Но я знаю, как тяжело для него прекращение сотрудничества с Red Bull. И также считаю, что он это заслужил наказание.

Правда в том, что нельзя допустить, чтобы это было тайным соглашением со следствием, в котором он признает вину, получает наказание, и этим все заканчивается».

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