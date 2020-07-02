Босс Ф2 и Ф3 о кризисе, Twitch и работе с Liberty

Во время карантина Motorsport.com обсуждает выявленные пандемией проблемы и пути решения с наиболее авторитетными людьми в мире гонок. В этот раз на вопросы отвечает Бруно Мишель, первое лицо чемпионатов Формулы 2 и Формулы 3, являющихся главными поставщиками быстрых пилотов в чемпионат мира

Насколько важно вернуться на трассы после трех месяцев карантина?

Если команды не участвуют в гонках – они не зарабатывают. А если у них нет заработка – высок риск банкротства. Так что, все довольны возможностью снова участвовать в соревнованиях, хоть и без зрителей. Для зрителей это тоже важно – важно увидеть настоящие гонки после нескольких месяцев, когда можно было следить только за виртуальными заездами.

Но стабилизируется ли ситуация в этом году, когда график очень плотный, а гонки проходят без зрителей?

Скажем так, для начала хорошо, что старт сезона не был отложен еще сильнее. И мы все рассчитываем, что скоро будет определенность и с оставшейся частью календаря. Восемь этапов в Ф2 и Ф3 – это маловато. Так что, проблемы не исчезнут в одночасье, но мы движемся вперед.

За последние годы Ф2 и Ф3 привлекают все больше внимания – ведь оттуда пришли такие яркие пилоты, как Леклер, Норрис, Расселл, Элбон. И то, какие решения Вы примете в ближайшее время, как вы будете менять Ф2 и Ф3, скажется на судьбе молодых пилотов.

Это правда. Когда быстрые пилоты из Ф2 попадают в Ф1, это делает нас популярнее. Некоторые говорят, что серия слишком тяжелая для неопытных гонщиков, что в ней надо провести не один год, чтобы добиться успеха. Но я всегда отвечаю, что дело в пилоте. Ведь были гонщики, выигрывавшие Ф2 с первого раза – и после этого они добились успеха в Ф1. Но в этом и ответственность. Мы должны дать пилотам машины, которые помогут гонщикам проявить все свои сильные стороны. И при этом машина не должна быть дорогой. И гонки должны быть увлекательными.

Вы действовали очень активно, как только начался карантин – проводили переговоры с поставщиками, позволили командам отложить оплату счетов…

Это было важно и с экономической, и с психологической точки зрения. К счастью, мы смогли быстро обсудить все меры с Чейзом Кэри и Росом Брауном. Важнее всего было не дать карантину нарушить работу команд. Позаботиться о том, чтобы команды и пилоты могли быстро вернуться в рабочий режим – как только будет принято решение начать сезон. Все должны были получать достоверную информацию, и получать ее оперативно. Чтобы те же пилоты могли делиться конкретикой со спонсорами.

Многие говорят, что после кризиса выходом будет объединение разных соревнований младших формул.

За последние 15 лет в этой сфере проходило много соревнований. И большинство рано или поздно исчезало. Не то чтобы мы были лучше других. Но мы уделяли много внимания тому, как работали команды, и активно с ними общались. И у нас уже был опыт взаимной поддержки после кризиса 2008 года. Конечно, нам помогает статус международных чемпионатов FIA – он выделяет нас из общего ряда. А также система начисления баллов, требующихся для получения суперлицензии.

Liberty Media тоже очень позитивно относится к вашим соревнованиям. А каковы Ваши впечатления от сотрудничества с владельцами Ф1?

Они с самого начала нас активно поддерживали. И мы чувствуем, что Ф1 придает нашим сериям большое значение, видит нас органичной частью спорта и бизнеса. Не только как поставщика быстрых пилотов, но и как организатора ярких гонок. Причем мы же проводим за выходные целых четыре заезда. И количество зрителей трансляций, охват наших постов в соцсетях постоянно возрастают. И с приходом Liberty эти показатели стали расти особенно быстро. А мы по примеру Liberty начали осваивать платформы и решения, на которые раньше не обращали внимания.

Как вам понравилось общение пилотов с фанатами в Twitch по ходу виртуальных гонок? Можно ли использовать этот опыт в реальных соревнованиях?

Это было здорово. И особенно актуально для нас, так как наша аудитория весьма молода. Это лишний раз доказывает нам, что нельзя замыкаться в привычных решениях. Надо быть восприимчивыми к новым возможностям, более того – искать их. Молодежь потребляет информацию не так, как мы привыкли – и это надо учитывать.

Часто идет речь о том, что у спорта должны быть более благородные цели, чем просто выявлять лучших и зарабатывать деньги. Как думаете, последствия эпидемии сделают этот аспект более актуальным?

Уверен, что многое изменится. Думаю, все будут гораздо больше думать о вещах, важных в масштабах всего общества, всего мира. И мы тоже уже работаем над рядом проектов в области более рационального использования ресурсов. Что касается принципа равных возможностей для всех, то за последние 10 лет в Ф2 и Ф3 ездили пилоты из самых разных стран и регионов. В прошлом году на старт в Ф2 выходила Татьяна Кальдерон, а в этом сезоне в Ф3 будет представлена София Флерш. Считаю, наши серии уже находятся на нужной траектории – но и сбавлять ход мы не собираемся.