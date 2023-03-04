Бошунг одержал первую победу в Формуле 2 после 95 гонок
Швейцарец из Campos отлично распорядился реверсивным поулом субботнего заезда в Бахрейне – и впервые за семь лет поднялся на вершину подиума
Ральф Бошунг пришел в Формулу 2 в 2017 году, когда в серии гонялись Шарль Леклкр, Ник де Врис, Алекс Элбон, Николас Латифи и Сергей Сироткин.
Названные гонщики успели за это время попасть в Ф1, а некоторые и покинуть ее – а Бошунг продолжал накатывать круги в Ф2. Он несколько раз поднимался на подиум, четырежды лидировал в гонках, в прошлом сезоне выбыл из строя из-за травмы спины, но так и не одинжал ни одной победы.
Перед стартом нового чемпионата шансы 25-лентего швейцарца никто не рассматривал всерьез, тем более в составе команды Campos. Но именно он стал сильнейшим в первой гонке 2023-го – и 96-й за свою карьеру.
Ральф уехал от соперников с реверсивного поула, смог сразу создать отрыв, пока преследователи сражались между собой, и в итоге пересек линию финиша на десять секунд раньше всех.
Победитель гонки Ральф Бошунг, Campos Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
В споре за второе место стартовавший шестым Деннис Хаугер на предпоследнем круге опередил чемпиона Ф3 Виктора Мартена.
Японский протеже Red Bull Аюму Иваса, после старта вышел было на второе место, а в итоге финишировал четвертым, тогда как победитель квалификации Тео Пуршер пробился с десятого места на пятое, да еще и получил бонус за лучшее время круга.
Впервые в истории Формулы 2 в десятке финишировали сразу два пилота из Индии, а финальное очко заработал Энцо Фиттипальди.
Артур Леклер, который был третьим на решетке и претендовал на хороший результат, а также дебютант Исак Хаджар получили вскоре после начала гонки по десять секунд штрафа за нарушение предстартовых процедур.
Роман Станек, начинавший борьбу вторым, сразу откатился назад и в итоге завершил дистанцию только 13-м. Не заработали очков и Джек Дуэн, неудачно выступивший в квалификации, и протеже Mercedes Фредерик Вести.
Результаты субботней гонки Ф2 в Бахрейне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|41'50.597
|2
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|42'01.445
|10.848
|3
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|42'06.759
|16.162
|4
|Аюму Иваса
|DAMS
|42'15.091
|24.494
|5
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|42'20.306
|29.709
|6
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|42'21.498
|30.901
|7
|Куш Майни
|Campos Racing
|42'32.138
|41.541
|8
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|42'33.662
|43.065
|9
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|42'34.732
|44.135
|10
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|42'39.137
|48.540
|11
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|42'39.848
|49.251
|12
|Артур Леклер
|DAMS
|42'40.761
|50.164
|13
|Роман Станек
|Trident
|42'41.222
|50.625
|14
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|42'42.880
|52.283
|15
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|42'44.349
|53.752
|16
|Клемент Новалак
|Trident
|42'45.204
|54.607
|17
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|42'45.242
|54.645
|18
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|42'55.083
|1'04.486
|19
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|42'59.365
|1'08.768
|20
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|43'03.920
|1'13.323
|21
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|43'04.397
|1'13.800
|22
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|39'05.284
|2 Laps
|Полные результаты
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