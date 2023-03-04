Бошунг одержал первую победу в Формуле 2 после 95 гонок

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Ральф Бошунг пришел в Формулу 2 в 2017 году, когда в серии гонялись Шарль Леклкр, Ник де Врис, Алекс Элбон, Николас Латифи и Сергей Сироткин.

Названные гонщики успели за это время попасть в Ф1, а некоторые и покинуть ее – а Бошунг продолжал накатывать круги в Ф2. Он несколько раз поднимался на подиум, четырежды лидировал в гонках, в прошлом сезоне выбыл из строя из-за травмы спины, но так и не одинжал ни одной победы.

Перед стартом нового чемпионата шансы 25-лентего швейцарца никто не рассматривал всерьез, тем более в составе команды Campos. Но именно он стал сильнейшим в первой гонке 2023-го – и 96-й за свою карьеру.

Ральф уехал от соперников с реверсивного поула, смог сразу создать отрыв, пока преследователи сражались между собой, и в итоге пересек линию финиша на десять секунд раньше всех.

Победитель гонки Ральф Бошунг, Campos Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В споре за второе место стартовавший шестым Деннис Хаугер на предпоследнем круге опередил чемпиона Ф3 Виктора Мартена.

Японский протеже Red Bull Аюму Иваса, после старта вышел было на второе место, а в итоге финишировал четвертым, тогда как победитель квалификации Тео Пуршер пробился с десятого места на пятое, да еще и получил бонус за лучшее время круга.

Впервые в истории Формулы 2 в десятке финишировали сразу два пилота из Индии, а финальное очко заработал Энцо Фиттипальди.

Артур Леклер, который был третьим на решетке и претендовал на хороший результат, а также дебютант Исак Хаджар получили вскоре после начала гонки по десять секунд штрафа за нарушение предстартовых процедур.

Роман Станек, начинавший борьбу вторым, сразу откатился назад и в итоге завершил дистанцию только 13-м. Не заработали очков и Джек Дуэн, неудачно выступивший в квалификации, и протеже Mercedes Фредерик Вести.

Результаты субботней гонки Ф2 в Бахрейне