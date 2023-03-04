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Формула 2 / Бахрейн Отчет о гонке

Бошунг одержал первую победу в Формуле 2 после 95 гонок

Швейцарец из Campos отлично распорядился реверсивным поулом субботнего заезда в Бахрейне – и впервые за семь лет поднялся на вершину подиума

Александр Кабановский
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Бошунг одержал первую победу в Формуле 2 после 95 гонок
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Ральф Бошунг пришел в Формулу 2 в 2017 году, когда в серии гонялись Шарль Леклкр, Ник де Врис, Алекс Элбон, Николас Латифи и Сергей Сироткин.

Названные гонщики успели за это время попасть в Ф1, а некоторые и покинуть ее – а Бошунг продолжал накатывать круги в Ф2. Он несколько раз поднимался на подиум, четырежды лидировал в гонках, в прошлом сезоне выбыл из строя из-за травмы спины, но так и не одинжал ни одной победы. 

Перед стартом нового чемпионата шансы 25-лентего швейцарца никто не рассматривал всерьез, тем более в составе команды Campos. Но именно он стал сильнейшим в первой гонке 2023-го – и 96-й за свою карьеру.

Ральф уехал от соперников с реверсивного поула, смог сразу создать отрыв, пока преследователи сражались между собой, и в итоге пересек линию финиша на десять секунд раньше всех.  

Победитель гонки Ральф Бошунг, Campos Racing

Победитель гонки Ральф Бошунг, Campos Racing

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В споре за второе место стартовавший шестым Деннис Хаугер на предпоследнем круге опередил чемпиона Ф3 Виктора Мартена. 

Японский протеже Red Bull Аюму Иваса, после старта вышел было на второе место, а в итоге финишировал четвертым, тогда как победитель квалификации Тео Пуршер пробился с десятого места на пятое, да еще и получил бонус за лучшее время круга.

Впервые в истории Формулы 2 в десятке финишировали сразу два пилота из Индии, а финальное очко заработал Энцо Фиттипальди. 

Артур Леклер, который был третьим на решетке и претендовал на хороший результат, а также дебютант Исак Хаджар получили вскоре после начала гонки по десять секунд штрафа за нарушение предстартовых процедур.

Роман Станек, начинавший борьбу вторым, сразу откатился назад и в итоге завершил дистанцию только 13-м. Не заработали очков и Джек Дуэн, неудачно выступивший в квалификации, и протеже Mercedes Фредерик Вести.

Результаты субботней гонки Ф2 в Бахрейне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 41'50.597  
2 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 42'01.445 10.848
3 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 42'06.759 16.162
4 Japan Аюму Иваса France DAMS 42'15.091 24.494
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 42'20.306 29.709
6 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 42'21.498 30.901
7 India Куш Майни Spain Campos Racing 42'32.138 41.541
8 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 42'33.662 43.065
9 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 42'34.732 44.135
10 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 42'39.137 48.540
11 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 42'39.848 49.251
12 Monaco Артур Леклер France DAMS 42'40.761 50.164
13 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 42'41.222 50.625
14 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 42'42.880 52.283
15 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 42'44.349 53.752
16 France Клемент Новалак Italy Trident 42'45.204 54.607
17 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 42'45.242 54.645
18 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 42'55.083 1'04.486
19 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 42'59.365 1'08.768
20 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 43'03.920 1'13.323
21 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 43'04.397 1'13.800
22 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 39'05.284 2 Laps
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