Бошунг проведет еще один сезон Ф2 в составе Campos
Швейцарский гонщик продлил контракт со своей нынешней командой
Ральф Бошунг стал вторым подтвержденным участником предстоящего чемпионата Формулы 2 – ранее MP Motorsport анонсировала соглашение с Клементом Новалаком.
Бошунг пришел в Ф2 еще в 2017 году и сейчас входит в число самых старших пилотов серии. В 2021-м он регулярно зарабатывал очки, но ни разу не был на призовом пьедестале – как, впрочем, и за все предыдущие сезоны – и за два этапа до конца занимает 12-е место в общем зачете.
Участникам молодежной серии в нынешнем году осталось провести этапы в Саудовской Аравии и ОАЭ, которые назовут обладателей титулов. Пока лидирующий Оскар Пиастри опережает будущего пилота Alfa Romeo F1 Гуанью Чжоу на 36 баллов. Россиянин Роберт Шварцман идет третьим, уступая китайцу еще семь очков.
В командном зачете впереди с большим отрывом Prema, у преследователей которой есть только математические шансы лишить итальянцев звания сильнейших.