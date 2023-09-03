Предыдущая / Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2
Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце

Юниор Ferrari стал сильнейшим в четвертый раз в нынешнем сезоне, субботний победитель и претендент на титул Фредерик Вести повредил машину в аварии

Меган Уайт
Автор:
Оливер Бирман, Prema Racing

Оливер Бирман, стартовавший вторым, одержал победу в гонке после пяти выездов на трассу машины безопасности. Оперативный пит-стоп позволил пилоту Prema переиграть стартовавшего с поула лидера сезона Тео Пуршера и стать сильнейшим. 

Аюму Иваса прервал свою неудачную серию и финишировал вторым, также обогнав Пуршера за три круга до финиша. 

Впрочем, француза из ART едва ли расстроило и третье место, так как его главный соперник в споре за титул Фредерик Вести уже в пятом повороте первого круга оказался в гравии после контакта с Романом Станеком и выбыл из борьбы.  

Также не смогли добраться до финиша Артур Леклер и чемпион Ф2 Виктор Мартен.

Читайте также:

Перед финальным этапом сезона, который пройдет в Абу-Даби в конце ноября, в общем зачете лидирует Пуршер сo 191 очком. Математические шансы на титул остаются у Вести (166) и Ивасы (152). С учетом бонусов за один уик-энд можно заработать 39 очков.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монце (30 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 United KingdomОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam -
2 JapanАЮМУ ИВАСАDAMS +0.200
3 FranceТЕО ПУРШЕРART Grand Prix +0.400
4 BrazilЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin +0.900
5 NorwayДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport +1.100
6 AustraliaДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing +1.500
7 IndiaДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport +3.000
8 BelgiumАМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing +3.300
9 SwitzerlandРАЛЬФ БОШУНГCampos Racing +3.500
10 Czech RepublicРОМАН СТАНЕКTrident +3.900
11 FranceИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight +4.200
12
Джошуа МейсонPHM Racing by Charouz
 +4.300
13 NetherlandsРИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing +5.500
14 United StatesХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing +7.600
15 IsraelРОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz +10.000
16 United StatesДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight 3 laps
  IndiaКУШ МАЙНИCampos Racing 8 laps
  FranceВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix 10 laps
  BarbadosЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin 19 laps
  MonacoАРТУР ЛЕКЛЕРDAMS 24 laps
  DenmarkФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam  
  FranceКЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident  

 

В Формуле 3, для участников которой этап в Монце стал финальным в нынешнем сезоне, имя чемпиона стало известно уже после квалификации – бразилец Габриэль Бортолето, который уже давно выглядел безоговорочным фаворитом, довел дело до логического завершения. 

Побед в гонках добились Франко Колапинто и – впервые в карьере – Джонни Эдгар. Всего в 18 гонках чемпионата выигрывали десять разных пилотов, а на подиуме побывали и вовсе 18 человек, включая россиянина Никиту Бедрина. 

В финале белгородец стал в квалификации 24-м, субботний заезд завершил 15-м, а в воскресном выбыл из борьбы незадолго до финиша. Итогом его дебютного сезона Ф3 стали два призовых кубка и 18-я строчка в общем зачете. 

В командном зачете Ф3, несмотря на титул Бортолето, его команда Trident уступила титул соперникам из Prema.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2

Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2

Формула 2
Монца

Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2 Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2

Протеже Алонсо стал чемпионом Ф3 после квалификации в Монце

Протеже Алонсо стал чемпионом Ф3 после квалификации в Монце

Формула 3
Монца

Протеже Алонсо стал чемпионом Ф3 после квалификации в Монце Протеже Алонсо стал чемпионом Ф3 после квалификации в Монце

Формула 2 показала машину нового поколения. У нее очень странное заднее крыло

Формула 2 показала машину нового поколения. У нее очень странное заднее крыло

Формула 2
Монца

Формула 2 показала машину нового поколения. У нее очень странное заднее крыло Формула 2 показала машину нового поколения. У нее очень странное заднее крыло

Самое важное:

Богуславский продолжил победную серию в гонках GT

Богуславский продолжил победную серию в гонках GT

GTES GT WC Europe Sprint
Хоккенхайм

Богуславский продолжил победную серию в гонках GT Богуславский продолжил победную серию в гонках GT

Сайнс погнался за ворами, чтобы вернуть украденные часы за полмиллиона

Сайнс погнался за ворами, чтобы вернуть украденные часы за полмиллиона

F1 Формула 1
Гран При Италии

Сайнс погнался за ворами, чтобы вернуть украденные часы за полмиллиона Сайнс погнался за ворами, чтобы вернуть украденные часы за полмиллиона

Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины

Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины

F1 Формула 1
Гран При Италии

Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины

Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде

Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде

Indy IndyCar
Портленд

Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.