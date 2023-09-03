Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце
Юниор Ferrari стал сильнейшим в четвертый раз в нынешнем сезоне, субботний победитель и претендент на титул Фредерик Вести повредил машину в аварии
Оливер Бирман, стартовавший вторым, одержал победу в гонке после пяти выездов на трассу машины безопасности. Оперативный пит-стоп позволил пилоту Prema переиграть стартовавшего с поула лидера сезона Тео Пуршера и стать сильнейшим.
Аюму Иваса прервал свою неудачную серию и финишировал вторым, также обогнав Пуршера за три круга до финиша.
Впрочем, француза из ART едва ли расстроило и третье место, так как его главный соперник в споре за титул Фредерик Вести уже в пятом повороте первого круга оказался в гравии после контакта с Романом Станеком и выбыл из борьбы.
Также не смогли добраться до финиша Артур Леклер и чемпион Ф2 Виктор Мартен.
Перед финальным этапом сезона, который пройдет в Абу-Даби в конце ноября, в общем зачете лидирует Пуршер сo 191 очком. Математические шансы на титул остаются у Вести (166) и Ивасы (152). С учетом бонусов за один уик-энд можно заработать 39 очков.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монце (30 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|ОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam
|-
|2
|АЮМУ ИВАСАDAMS
|+0.200
|3
|ТЕО ПУРШЕРART Grand Prix
|+0.400
|4
|ЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin
|+0.900
|5
|ДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport
|+1.100
|6
|ДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing
|+1.500
|7
|ДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport
|+3.000
|8
|АМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing
|+3.300
|9
|РАЛЬФ БОШУНГCampos Racing
|+3.500
|10
|РОМАН СТАНЕКTrident
|+3.900
|11
|ИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight
|+4.200
|12
|
Джошуа МейсонPHM Racing by Charouz
|+4.300
|13
|РИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing
|+5.500
|14
|ХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing
|+7.600
|15
|РОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz
|+10.000
|16
|ДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight
|3 laps
|КУШ МАЙНИCampos Racing
|8 laps
|ВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix
|10 laps
|ЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin
|19 laps
|АРТУР ЛЕКЛЕРDAMS
|24 laps
|ФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam
|КЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident
В Формуле 3, для участников которой этап в Монце стал финальным в нынешнем сезоне, имя чемпиона стало известно уже после квалификации – бразилец Габриэль Бортолето, который уже давно выглядел безоговорочным фаворитом, довел дело до логического завершения.
Побед в гонках добились Франко Колапинто и – впервые в карьере – Джонни Эдгар. Всего в 18 гонках чемпионата выигрывали десять разных пилотов, а на подиуме побывали и вовсе 18 человек, включая россиянина Никиту Бедрина.
В финале белгородец стал в квалификации 24-м, субботний заезд завершил 15-м, а в воскресном выбыл из борьбы незадолго до финиша. Итогом его дебютного сезона Ф3 стали два призовых кубка и 18-я строчка в общем зачете.
В командном зачете Ф3, несмотря на титул Бортолето, его команда Trident уступила титул соперникам из Prema.
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