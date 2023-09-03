Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце

Оливер Бирман, стартовавший вторым, одержал победу в гонке после пяти выездов на трассу машины безопасности. Оперативный пит-стоп позволил пилоту Prema переиграть стартовавшего с поула лидера сезона Тео Пуршера и стать сильнейшим.

Аюму Иваса прервал свою неудачную серию и финишировал вторым, также обогнав Пуршера за три круга до финиша.

Впрочем, француза из ART едва ли расстроило и третье место, так как его главный соперник в споре за титул Фредерик Вести уже в пятом повороте первого круга оказался в гравии после контакта с Романом Станеком и выбыл из борьбы.

Также не смогли добраться до финиша Артур Леклер и чемпион Ф2 Виктор Мартен.

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Перед финальным этапом сезона, который пройдет в Абу-Даби в конце ноября, в общем зачете лидирует Пуршер сo 191 очком. Математические шансы на титул остаются у Вести (166) и Ивасы (152). С учетом бонусов за один уик-энд можно заработать 39 очков.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монце (30 кругов)

В Формуле 3, для участников которой этап в Монце стал финальным в нынешнем сезоне, имя чемпиона стало известно уже после квалификации – бразилец Габриэль Бортолето, который уже давно выглядел безоговорочным фаворитом, довел дело до логического завершения.

Побед в гонках добились Франко Колапинто и – впервые в карьере – Джонни Эдгар. Всего в 18 гонках чемпионата выигрывали десять разных пилотов, а на подиуме побывали и вовсе 18 человек, включая россиянина Никиту Бедрина.

В финале белгородец стал в квалификации 24-м, субботний заезд завершил 15-м, а в воскресном выбыл из борьбы незадолго до финиша. Итогом его дебютного сезона Ф3 стали два призовых кубка и 18-я строчка в общем зачете.

В командном зачете Ф3, несмотря на титул Бортолето, его команда Trident уступила титул соперникам из Prema.