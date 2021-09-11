Роберта Шварцмана считают одним из главных талантов в своем поколении. Слушателя Академии Ferrari еще в прошлом году называли одним из кандидатов на место в Alfa Romeo или Haas. На протяжении долгого времени он лидировал в сезоне Формулы 2, но из-за не слишком удачной концовки в итоге занял четвертое место в личном зачете – и остался в молодежной серии на второй год.

Однако нынешний чемпионат складывается для Шварцмана непросто – даже несмотря на две победы в гонках, он пока занимает лишь третье место в личном зачете, уступая напарнику по Prema Оскару Пиастри и пилоту UNI-Virtuosi Гуанью Чжоу.

Шансы на переход Шварцмана в Формулу 1 в следующем году в настоящий момент минимальны. В пелотоне фактически осталось лишь одно свободное место в Alfa Romeo, однако фаворитами в борьбе за него считаются тот же Чжоу и действующий пилот команды Антонио Джовинацци.

Роберт Шварцман, Prema Racing, разворот Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В этой связи есть вероятность, что Шварцман останется в Ф2 и на третий сезон, но, по словам босса Ferrari в Формуле 1 Маттиа Бинотто, обсуждать варианты пока рано.

«Мне кажется, для начала ему надо закончить чемпионат, – сказал итальянец в разговоре с корреспондентом Motorsport.com. – Он должен концентрироваться на гонках. Этот сезон складывается для него непросто. Но он сфокусирован, он старается, и сейчас мы не хотим отвлекать его от выступлений.

Ему не стоит терять концентрацию, и мы стремимся сделать так, чтобы он хорошо закончил сезон».

Бинотто, отметил, что юниоры Скудерии вообще находятся в непростой ситуации.

«Определенно жаль, что у них так мало шансов попасть в Формулу 1, – сказал Маттиа. – Альтернатив тоже не так много. Но мне кажется, что реально сильные пилоты в любом случае каким-то образом находят возможность пробиться.

В любом случае нас беспокоит вопрос перехода молодых пилотов в Ф1. Команды, Ф1 и FIA всегда обсуждают, как именно мы можем помочь им – дополнительным сессиями, тестами и так далее. Это важная дискуссия, потому что нам действительно надо давать молодым возможность проявить себя.

Мы в Ferrari всегда стараемся поощрять молодых гонщиков, у нас есть Академия, и мы даем им возможность пилотировать машины Ф1. Это важно. Но также важно и создавать им условия для перехода в чемпионат мира».

В первой гонке уик-энда Ф2 в Монце Роберт Шварцман финишировал третьим, но в итоговом протоколе опустился на шестую строчку из-за полученного штрафа.

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