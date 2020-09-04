Сразу три представителя молодежной программы Ferrari ведут в этом году борьбу за титул в Формуле 2. Роберт Шварцман лидирует в чемпионате после семи этапов, следом за ним в личном зачете идет Каллум Илотт, а Мик Шумахер занимает четвертую строчку. В ходе пресс-конференции в Монце глава команды Ferrari в Ф1 Маттиа Бинотто оценил перспективы юниоров.

«Я думаю, в этом году у нас великолепные гонщики в Формуле 2, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Три пилота борются за титул. Это Роберт Шварцман, Каллум Илотт и Мик. Мне кажется, они все выступают здорово. Они [Илотт и Шумахер] добились прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Для Роберта же это первый год в Ф2, и обычно новичкам приходится сложнее. Для новичка он выступает очень хорошо. Но и двое других – тоже.

Говоря о следующем сезоне, я думаю, все они так или иначе могут претендовать на место в Формуле 1. Но мне кажется, очень многое будет зависеть от второй половины сезона, от того, что они покажут. Особенно Роберт, потому что он новичок. И будет важно посмотреть за тем, как он будет прогрессировать.

Если говорить о том, будут ли их результаты определяющим и единственным фактором [в решении по поводу Ф1], то нет. Я думаю, важнее будет для пилота то, как он будет развиваться. То, как он покажет способность прогрессировать и прибавлять».