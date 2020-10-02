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Формула 2 / Новость

Bild: Отец Мазепина продает команду Формулы 2, где выступает сын. В этом есть смысл, только если Никита уходит в Формулу 1

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Bild: Отец Мазепина продает команду Формулы 2, где выступает сын. В этом есть смысл, только если Никита уходит в Формулу 1

Единственной причиной поиска покупателя может быть переход россиянина в Формулу 1

Слухи о возможном дебюте Никиты Мазепина в Формуле 1 в следующем году набирают обороты. Очередной информацией с читателями поделилось немецкое издание Auto Bild. По сведениям журналистов, отец гонщика через доверенных лиц ищет покупателя для команды Hitech, в составе которой сын сейчас выступает в Формуле 2.

Эта информация прекрасно соотносится с сообщениями о недавних переговорах представителей Мазепина с несколькими командами Формулы 1. Объектом наибольшего интереса россиян при этом называют коллектив Haas – причем речь может идти как о покупке как места в кокпите одной из машин, так и команды в целом.

Также, по информации немецких журналистов, сделанное Мазепиным-старшим предложение привело к остановке переговоров с Серхио Пересом. Хотя другие источники предполагали, что объявление о контракте мексиканца с американской командой может будет сделано уже на следующей неделе.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Никита Мазепин
Команды Hitech Racing

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