Слухи о возможном дебюте Никиты Мазепина в Формуле 1 в следующем году набирают обороты. Очередной информацией с читателями поделилось немецкое издание Auto Bild. По сведениям журналистов, отец гонщика через доверенных лиц ищет покупателя для команды Hitech, в составе которой сын сейчас выступает в Формуле 2.

Эта информация прекрасно соотносится с сообщениями о недавних переговорах представителей Мазепина с несколькими командами Формулы 1. Объектом наибольшего интереса россиян при этом называют коллектив Haas – причем речь может идти как о покупке как места в кокпите одной из машин, так и команды в целом.

Также, по информации немецких журналистов, сделанное Мазепиным-старшим предложение привело к остановке переговоров с Серхио Пересом. Хотя другие источники предполагали, что объявление о контракте мексиканца с американской командой может будет сделано уже на следующей неделе.