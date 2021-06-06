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Формула 2 / Баку Новости

Авария в Баку привела к перелому руки у гонщика Ф2

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

У Тео Пуршера диагностировали повреждение запястья после столкновения на первом круге воскресного заезда

Авария в Баку привела к перелому руки у гонщика Ф2

Гонщик ART Grand Prix стал героем недавнего уик-энда в Монако, где переписал книгу рекордов Формулы 2 – он выиграл квалификацию, а затем и гонку в самом юном возрасте за всю историю молодежного первенства.

По ходу воскресной гонки в Баку Тео стал участником аварии в третьем повороте вместе с Даниэлем Тиктумом и Маркусом Армстронгом (на фото ниже его черно-белая машина находится в «сэндвиче» между соперниками). 

 

Пуршер попробовал продолжить гонку, но окончательно сошел через семь кругов. Общаясь после этого с журналистами, он придерживал запястье – а чуть позже стало известно, что у 17-летнего спортсмена диагностировали перелом в этой области. 

 

Пока нет уверенности в том, что Тео сможет выступить в следующем этапе Ф2, который пройдет в середине июля в Сильверстоуне. 

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Положение в общем зачете Формулы 2 после этапа в Баку

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Положение в общем зачете Формулы 2 после этапа в Баку
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Баку
Пилоты Тео Пуршер
Автор Меган Уайт

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