Авария в Баку привела к перелому руки у гонщика Ф2
У Тео Пуршера диагностировали повреждение запястья после столкновения на первом круге воскресного заезда
Гонщик ART Grand Prix стал героем недавнего уик-энда в Монако, где переписал книгу рекордов Формулы 2 – он выиграл квалификацию, а затем и гонку в самом юном возрасте за всю историю молодежного первенства.
По ходу воскресной гонки в Баку Тео стал участником аварии в третьем повороте вместе с Даниэлем Тиктумом и Маркусом Армстронгом (на фото ниже его черно-белая машина находится в «сэндвиче» между соперниками).
Пуршер попробовал продолжить гонку, но окончательно сошел через семь кругов. Общаясь после этого с журналистами, он придерживал запястье – а чуть позже стало известно, что у 17-летнего спортсмена диагностировали перелом в этой области.
Пока нет уверенности в том, что Тео сможет выступить в следующем этапе Ф2, который пройдет в середине июля в Сильверстоуне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Баку
|Пилоты
|Тео Пуршер
|Автор
|Меган Уайт