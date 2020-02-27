Артем Маркелов женился на экс-ведущей «Дома-2»

Российский гонщик Формулы 2 Артем Маркелов сыграл свадьбу. Женой 25-летнего пилота стала Катя Жужа. Это instagram-блогер с 1,3 млн подписчиков, модель и бывшая ведущая «Дома-2». Пара сначала зарегистрировала брак в США, а затем в России.

Судя по «инстаграму» Жужи и Маркелова, официальной датой заключения брака стало 25 февраля 2020 года.

В прошлом сезоне Маркелов выступал в японской «Супер Формуле», где занял 21 место, не набрав ни одного очка. В 2020 году россиянин вернется в Формулу 2, где провел пять полных сезонов. Артем поедет в составе команды HWA, его напарником станет сын бывшего гонщика Формулы 1 Жана Алези Джулиано.