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Формула 2 / Портрет

Артем Маркелов женился на экс-ведущей «Дома-2»

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Артем Маркелов женился на экс-ведущей «Дома-2»
Автор:
27 февр. 2020 г., 07:19

Супругой российского гонщика Формулы 2 стала известная модель, блогер и ведущая Катя Жужа. Пара сыграла свадьбу в США, а затем зарегистрировала брак в России

Российский гонщик Формулы 2 Артем Маркелов сыграл свадьбу. Женой 25-летнего пилота стала Катя Жужа. Это instagram-блогер с 1,3 млн подписчиков, модель и бывшая ведущая «Дома-2». Пара сначала зарегистрировала брак в США, а затем в России.

 

Судя по «инстаграму» Жужи и Маркелова, официальной датой заключения брака стало 25 февраля 2020 года.

 

В прошлом сезоне Маркелов выступал в японской «Супер Формуле», где занял 21 место, не набрав ни одного очка. В 2020 году россиянин вернется в Формулу 2, где провел пять полных сезонов. Артем поедет в составе команды HWA, его напарником станет сын бывшего гонщика Формулы 1 Жана Алези Джулиано.

 

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Super Formula
Пилоты Артем Маркелов
Команды HWA AG
Автор Редакция Motorsport.com

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