ART объявила второго гонщика в Ф2

Вместе с Тео Пуршером новый сезон Формулы 2 в составе команды ART Grand Prix проведет член академии Mercedes Фредерик Вести.

2021 год Вести провел в Формуле 3, где так же выступал за ART: Фредерик одержал одну победу и пять раз поднимался на пьедестал. По итогам сезона датчанин занял четвертую позицию, уступив ближайшему сопернику Клементу Новалаку 9 очков.

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