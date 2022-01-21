ART объявила второго гонщика в Ф2
За руль машины команды сядет Фредерик Вести
Вместе с Тео Пуршером новый сезон Формулы 2 в составе команды ART Grand Prix проведет член академии Mercedes Фредерик Вести.
2021 год Вести провел в Формуле 3, где так же выступал за ART: Фредерик одержал одну победу и пять раз поднимался на пьедестал. По итогам сезона датчанин занял четвертую позицию, уступив ближайшему сопернику Клементу Новалаку 9 очков.
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ART объявила второго гонщика в Ф2
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