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Формула 2 Новости

ART объявила второго гонщика в Ф2

За руль машины команды сядет Фредерик Вести

ART объявила второго гонщика в Ф2

Вместе с Тео Пуршером новый сезон Формулы 2 в составе команды ART Grand Prix проведет член академии Mercedes Фредерик Вести.

 

2021 год Вести провел в Формуле 3, где так же выступал за ART: Фредерик одержал одну победу и пять раз поднимался на пьедестал. По итогам сезона датчанин занял четвертую позицию, уступив ближайшему сопернику Клементу Новалаку 9 очков.

Команда Гонщики
Italy Prema Powerteam

India Джехан Дарувала

Norway Деннис Хаугер
United Kingdom UNI-Virtuosi

New Zealand Джек Дуэн 

Japan Марино Сато
United Kingdom Carlin

New Zealand Лайам Лоусон

United States Логан Сарджент
United Kingdom Hitech GP

New Zealand Маркус Армстронг

Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix

France Тео Пуршер

Denmark Фредерик Вести
Netherlands MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

United Kingdom Клемент Новалак
Spain Campos Racing

Switzerland Ральф Бошунг

?
France DAMS

Israel Рой Ниссани

Japan Аюму Иваса
Italy Trident

Australia Калан Уильямс

?
Czech Republic Charouz Racing Turkey Джем Болукбаши
?
Netherlands Van Amersfoort Racing

United Kingdom Джейк Хьюз

Belgium Амори Кордел
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