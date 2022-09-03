Армстронг стал победителем субботней гонки Ф2 в Зандфорте

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщик Hitech GP Маркус Армстронг начинал борьбу вторым, но смог сразу обогнать обладателя реверсивного поула Клемента Новалака, у которого пробуксовали колеса. После этого в этой паре долгое время сохранялся статус-кво, пока незадолго до финиша на трассу не выехала машина безопасности.

После рестарта у гонщиков оставался всего круг до финиша, но и здесь Армстронг не допустил ошибок и остался впереди. Новалак остался вторым, впервые поднявшись на подиум Ф2. Действующий чемпион Ф3 Деннис Хаугер замкнул тройку призеров.

Два участника пятничных тренировок Ф1 – Лиам Лоусон и Юри Випс – в красивой борьбе на трассе оспаривали четвертое место. Верх в этой дуэли взял представитель Carlin.

Лидер сезона Фелипе Другович приехал только десятым, заработав всего одно бонусное очко за лучшее время круга, однако его соперник Тео Пуршер и вовсе выехал в гравий, пытаясь прорваться после слабой квалификации, и добрался до финиши только 21-м.

Выезд машины безопасности потребовался из-за того, что стартовавшая с пит-лейна Татьяна Кальдерон улетела в гравий во втором повороте.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Зандфорте