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Формула 2 / Зандфорт Отчет о гонке

Армстронг стал победителем субботней гонки Ф2 в Зандфорте

Новозеландец стал сильнейшим в третий раз в сезоне, лидируя от старта до финиша

Меган Уайт
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Армстронг стал победителем субботней гонки Ф2 в Зандфорте
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Гонщик Hitech GP Маркус Армстронг начинал борьбу вторым, но смог сразу обогнать обладателя реверсивного поула Клемента Новалака, у которого пробуксовали колеса. После этого в этой паре долгое время сохранялся статус-кво, пока незадолго до финиша на трассу не выехала машина безопасности.

После рестарта у гонщиков оставался всего круг до финиша, но и здесь Армстронг не допустил ошибок и остался впереди. Новалак остался вторым, впервые поднявшись на подиум Ф2. Действующий чемпион Ф3 Деннис Хаугер замкнул тройку призеров. 

Два участника пятничных тренировок Ф1 – Лиам Лоусон и Юри Випс – в красивой борьбе на трассе оспаривали четвертое место. Верх в этой дуэли взял представитель Carlin.

Лидер сезона Фелипе Другович приехал только десятым, заработав всего одно бонусное очко за лучшее время круга, однако его соперник Тео Пуршер и вовсе выехал в гравий, пытаясь прорваться после слабой квалификации, и добрался до финиши только 21-м.

Выезд машины безопасности потребовался из-за того, что стартовавшая с пит-лейна Татьяна Кальдерон улетела в гравий во втором повороте. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Зандфорте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 43'42.549  
2 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 43'43.429 0.880
3 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 43'44.539 1.990
4 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 43'45.066 2.517
5 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 43'45.575 3.026
6 Japan Аюму Иваса France DAMS 43'45.867 3.318
7 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 43'46.817 4.268
8 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 43'47.199 4.650
9 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 43'47.389 4.840
10 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 43'48.007 5.458
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 43'48.836 6.287
12 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 43'49.268 6.719
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 43'49.965 7.416
14 Germany Давид Бекманн Netherlands Van Amersfoort Racing 43'50.652 8.103
15 Israel Рой Ниссани France DAMS 43'51.489 8.940
16 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 43'52.268 9.719
17 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 43'52.367 9.818
18 Australia Калан Уильямс Italy Trident 43'52.994 10.445
19 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 43'53.837 11.288
20 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 43'54.019 11.470
  Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 4 laps  
  United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 18 laps  
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Другович выиграл квалификацию Ф2 в Зандфорте, Пуршер разбил машину
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Армстронг стал победителем субботней гонки Ф2 в Зандфорте
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Армстронг стал победителем субботней гонки Ф2 в Зандфорте

Новозеландец стал сильнейшим в третий раз в сезоне, лидируя от старта до финиша

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