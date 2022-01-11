Армстронг покинул Академию Ferrari, Илотт отправлен в «отпуск»

Команда Ferrari объявила состав своей Гоночной академии на 2022 год. Ее покинул пилот Формулы 2 Маркус Армстронг, а Каллум Илотт отправлен в годовой «отпуск» в IndyCar. Всего в Академии теперь девять участников, включая троих новичков.

Армстронг присоединился к Гоночной академии Ferrari в 2017 году. Его наивысшими достижениями за это время стали второе место в Формуле 3 в 2019 году (когда чемпионом стал россиянин Роберт Шварцман) и только 13-е место в Формуле 2 в 2020 и 2021 годах.

Самыми опытными юниорами Ferrari остаются Мик Шумахер, который уже выступает в Формуле 1 за Haas, и Шварцман. Оба уже получили должности в Скудерии: Шумахер стал запасным пилотом на 2022 год, а Шварцман – тест-пилотом.

После ухода Армстронга из Академии и Шварцмана из Формулы 2, в этой серии у Ferrari вообще не осталось юниоров.

В Формуле 3 юниором Ferrari остается брат Шарля Леклера Артур, а также в Академию вступил его новый напарник по команде Prema Оливер Бирман.

Остальные участники Гоночной академии Ferrari пока выступают в Formula Regional и местных чемпионатах на Формулах 4. Среди них еще двое новичков: Рафаэль Камара и Лаура Кампс Торрес, которая стала второй гонщицей в Академии после Майи Вёг.