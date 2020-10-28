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AMuS: Ferrari оставит Шварцмана в Ф2 на второй год

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AMuS: Ferrari оставит Шварцмана в Ф2 на второй год
Автор:
, Главный редактор

Немецкие журналисты считают, что в следующем году место в Формуле 1 найдется только для одного юниора Ferrari

Ferrari склоняется к варианту, при котором россиянин Роберт Шварцман в следующем году проведет еще один сезон в чемпионате Формулы 2. Об этом в подкасте немецкого издания Auto Motor und Sport заявил журналист Михаэль Шмидт.

По словам Шмидта, из пилотов молодежной Академии Ferrari наибольшие шансы попасть в следующем году в Формулу 1 у лидирующего сейчас в Ф2 Мика Шумахера. Немец может заменить в составе Alfa Romeo Антонио Джовинацци – однако внутри швейцарской команды (напомним, под итальянским псевдонимом в Ф1 выступает коллектив Sauber) есть целая группа специалистов, лоббирующая продление контракта с итальянцем. Поэтому возможен альтернативный вариант – приходом молодого пилота в команду Haas.

Шмидт не исключил возможности, что объявление о контракте Шумахера с одной из команд Ф1 будет сделано до окончания осенней паузы – то есть до 27 ноября, когда на трассе в Бахрейне начнется один из двух заключительных этапов.

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Стоит отметить, что две недели назад Шмидт смотрел на ситуацию по-другому – склонялся к варианту, при котором в следующем году за Haas будут выступать Шварцман и также выступающий в Формуле 2 Никита Мазепин.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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