Ferrari склоняется к варианту, при котором россиянин Роберт Шварцман в следующем году проведет еще один сезон в чемпионате Формулы 2. Об этом в подкасте немецкого издания Auto Motor und Sport заявил журналист Михаэль Шмидт.

По словам Шмидта, из пилотов молодежной Академии Ferrari наибольшие шансы попасть в следующем году в Формулу 1 у лидирующего сейчас в Ф2 Мика Шумахера. Немец может заменить в составе Alfa Romeo Антонио Джовинацци – однако внутри швейцарской команды (напомним, под итальянским псевдонимом в Ф1 выступает коллектив Sauber) есть целая группа специалистов, лоббирующая продление контракта с итальянцем. Поэтому возможен альтернативный вариант – приходом молодого пилота в команду Haas.

Шмидт не исключил возможности, что объявление о контракте Шумахера с одной из команд Ф1 будет сделано до окончания осенней паузы – то есть до 27 ноября, когда на трассе в Бахрейне начнется один из двух заключительных этапов.

Стоит отметить, что две недели назад Шмидт смотрел на ситуацию по-другому – склонялся к варианту, при котором в следующем году за Haas будут выступать Шварцман и также выступающий в Формуле 2 Никита Мазепин.