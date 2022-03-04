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Формула 2 Новости

Алонсо стал менеджером Новалака

Двухкратный чемпион Формулы 1 основал свое агентство по поддержке молодых пилотов

Алонсо стал менеджером Новалака
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Фернандо Алонсо объявил о создании компании A14 Management, которая займется поддержкой нескольких молодых гонщиков. Причем не только испанских, как можно было бы подумать.

Так, первыми клиентами новой компании стал пилот Формулы 2 Клемент Новалак из Швейцарии и болгарский картингист Никола Цолов.

При этом у Алонсо уже есть в Испании картинговая школа, гоночная академия и даже собственный музей.

По словам Алонсо, он таким образом хочет помогать пилотам, которые выходят из картинга, продолжать карьеру в следующих гоночных сериях. Среди задач A14 Management значатся консультирование гонщиков, советы при принятии важных для карьеры решений, физические тренировки и помощь в вопросах, касающихся финансирования карьеры.

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