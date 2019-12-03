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Формула 2 / Новости

Алези проговорился о планах Мазепина. И новой команде в Ф2

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Алези проговорился о планах Мазепина. И новой команде в Ф2
Автор:
Соавтор: Бенжамен Винель
3 дек. 2019 г., 13:23

Коллектив, принадлежащий отцу российского гонщика, в следующем году может выйти на новый уровень – сейчас команда Hitech выступает в Ф3 и является техническим партнером турнира W Series.

Экс-пилот Формулы 1 Жан Алези в эфире французского канала Canal+ рассказал о том, что Никита Мазепин в следующем году продолжит карьеру в Ф2 в составе ранее не выступавшей в серии команды Hitech. Его напарником, по словам француза, должен стать Сержиу Сетте Камара.

«Он [Сетте Камара] будет в команде, которой еще не существует, – сказал Алези, комментируя воскресную гонку Формулы 2 в Абу-Даби. – Она называется Hitech, и это команда Мазепина. Его отец [Дмитрий] купил эту команду несколько лет назад, и он [Сетте Камара] станет напарником [Никиты] Мазепина».

За Hitech Мазепин-младший выступал в европейской Формуле 3 в 2016 и 2017 годах. Затем он перешел в ART, в составе которой стал вице-чемпионом GP3, а сезон-2019 провел в ее же цветах в Ф2.

В следующем году, впрочем, ART полностью обновит свой состав. Уже объявлено, что одним из ее гонщиков будет член Академии Ferrari Маркус Армстронг, который стал в сезоне-2019 вице-чемпионом Формулы 3. Напарником новозеландца, по слухам, должен стать подопечный Renault датчанин Кристиан Лундгор – о его контракте, впрочем, будет официально объявлено на раньше февраля.

Hitech в этом году была представлена в международной Формуле 3. Кроме того, она занимается техническим обслуживанием машин W Series, а со следующего года может выставить на старт и машины в гонках Формулы 2. Впрочем, официально об этом пока не объявлено.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Никита Мазепин
Команды Hitech Racing
Автор Олег Карпов

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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