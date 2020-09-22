Алези потерял место в команде Формулы 2

Пилот Академии Ferrari Джулиано Алези занимает в общем зачете Ф2 только 17-е место. В самой первой гонке 2020 года сын бывшего пилота Ferrari Жана Алези финишировал шестым, но больше не заработал с того времени ни одного очка.

В преддверии российского этапа серии стало известно, что место Алези в команде HWA займет Джейк Хьюз. Британец проводил этот сезон за тот же коллектив в Формуле 3, где оказался самым старшим среди участников. 26-летний пилот одержал две победы и занял итоговое седьмое место.

Сезон Ф3 завершился в Муджелло, так что теперь ничто не помешает Хьюзу выступить за HWA в качестве напарника Артема Маркелова.

Обновление: спустя восемь минут после первого Формула 2 сделала еще одно объявление – Алези выйдет на старт гонок в Сочи, но уже в составе команды MP Motorsport. Французский гонщик заменит Нобухару Мацушиту.

За три этапа до конца чемпионата в общем зачете Ф2 лидирует Мик Шумахер, россияне Роберт Шварцман и Никита Мазепин входят в пятерку лидеров общего зачета.