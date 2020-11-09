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Формула 2 / Новость

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

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Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari
Автор:
, Главный редактор

По словам экс-пилота Формулы 1, он допустил дорогостоящую ошибку при выборе для сына команды на нынешний сезон

Жан Алези, в девяностых годах выступавший за Ferrari в Формуле 1, признал, что карьера его сына Джулиано сейчас поставлена под серьезную угрозу.

«В начале года мы выбрали не ту команду, – заявил француз швейцарскому изданию Blick, рассказывая о выступлениях сына в Формуле 2. – Мы заплатили команде HWA больше миллиона евро – но не получили того, что нам было обещано. И даже после того как Джулиано стал выступать за другой коллектив, HWA требует от нас еще 80 тысяч евро».

В этом году в составе HWA, которая проводит свой первый сезон в Формуле 2, Алези смог лишь раз финишировать в первой десятке. Впрочем, после перехода в коллектив МР результаты французского пилота остались на том же уровне. Ранее Алези также не добивался особых успехов: свой первый год в Ф2 закончил на 15-м месте, а до этого за три сезона в серии GP3 ни разу не поднимался выше 5-го места в общем зачете.

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«Сейчас ситуация печальная, – продолжил Алези-старший. – Спонсоров на следующий год нет, а Ferrari выгнала Джулиано из своей академии». Алези-младший стал одним из пилотов молодежной Академии Ferrari четыре года назад и оставался им в нынешнем сезоне. Сама Скудерия об исключении гонщика из программы не сообщала.

«Чтобы найти деньги на этот год, я продал свою Ferrari F40 – но больше я не могу вкладывать свои деньги», – признался экс-пилот Формулы 1. Примечательно, что недавно появились сообщения о продаже Ferrari F40, принадлежащей Герхарду Бергеру, который на протяжении пяти лет был напарником Алези в двух разных командах Ф1 (Ferrari и Benetton).

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Жан Алези , Джулиано Алези
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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