90-процентный Mercedes и недооцененная Формула 2. Интервью с Никитой Мазепиным

На этих выходных в Абу-Даби пройдет заключительный этап сезона Формулы 2. Россиянин Никита Мазепин проводит в серии первый год и пока не добился больших успехов: москвич ни разу не финишировал выше 8-го места, а в чемпионате идет 17-м – при том что его партнер по ART Grand Prix Ник де Врис уже обеспечил себе титул.

В преддверии заключительного этапа Мазепин рассказал российской редакции Motorsport.com о том, что помешало ему добиться успеха в этом сезоне и поделился впечатлениями от езды на чемпионской машине Формулы 1.

Как в целом оцениваете свой первый сезон в Ф2?

Он получился намного более трудным, чем я ожидал. После хороших результатов в GP3 я ожидал, что трудностей будет меньше – ведь мне предстояло работать в этой же команде и на той же резине. Но с первых дней зимних тестов было понятно, что работы впереди очень много. Поэтому сезон вышел нелегким. Но за последние три-четыре гонки мы все-таки нашли направление, в котором нужно двигаться, если хотим достичь более серьезных результатов. И думаю, что в Абу-Даби смогу продемонстрировать определенный прогресс.

Что именно стало камнем преткновения?

Если честно, наверное, нельзя выбрать какой-то один компонент. Первое – это в целом отсутствие опыта выступлений в чемпионате. Второе – по ходу сезона пришлось достаточно серьезно поменять философию настроек моей машины. Так как базовая схема работы над настройками мне подходила плохо и очень отличалась от того, к чему я привык в прошлом году.

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То есть проблемой была слишком медленная адаптация к автомобилю?

Да. И недостаточно быстрый процесс подбора настроек под меня и мой стиль езды.

А в чем именно заметнее всего разница между машинами GP3 и Ф2? Мощность, вес, управляемость?

Вес машины – и характер износа резины.

Значит ли это, что надо было корректировать свои действия в каких-то конкретных аспектах управления машиной – к примеру, на торможениях?

Как раз действия на торможении остались примерно теми же. Вес у машины больше, но и тормоза сильнее – поэтому замедляются GP3 и Ф2 примерно одинаково. Гораздо важнее то, какую роль играет вес в самом начале поворота, от момента, когда отпускаешь педаль тормоза, и до апекса. В этой фазе поворота, особенно если едешь на мягких шинах, резина легко может заскользить: эти скольжения будут еле заметными со стороны, но на них можно потерять немало времени. Чтобы машина вела себя так, как ты хочешь, надо действовать максимально уверенно – а эта уверенность приходит с опытом.

Есть ли разница с GP3 в плане того, как проходит уик-энд?

Можно сказать, что сейчас все серьезнее. Намного больше работы, намного дольше длится анализ данных после гонки. Казалось бы, я в прошлом году выступал за ту же команду, но сейчас отличается и количество людей, которые работают со мной, и подход этих людей к работе. Вдобавок уровень гонщиков здесь выше. Здесь уже есть полноценные профессионалы, которые проводят в этой категории не первый сезон и получают за это деньги. Они гораздо стабильнее молодых пилотов в Ф3 или GP3. Каждая ошибка здесь значит особенно много: ты ошибся, а твой соперник – нет.

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Значит ли это, что при анализе телеметрии вы работаете с большим количеством параметров?

Нет – но, к примеру, в Ф2 ты уже работаешь с двумя разными типами шин. Соответственно, дополнительное время можно и нужно потратить на сравнение того, как вела себя машина на жесткой резине и на мягкой.

Если говорить об отдельных гонках, какую из них можно назвать пиком сезона? Когда Вы чувствовали себя максимально уверенно за рулем?

Каждая следующая гонка проходит лучше предыдущей. Изменения начались перед самым летним перерывом, на этапе в Будапеште. Сразу после перерыва были достаточно хорошие квалификации в Спа и Монце, но в те уик-энды я сам провел не лучшие гонки. Впрочем, в любом случае сейчас появляется и скорость, и уверенность, которую я потерял было за первые гонки сезона.

К тому, что надо поменять в машине, Вы подошли с помощью логики или методом тыка – или как-либо еще?

Наверное, с помощью логики. Говоря честно, в начале сезона у меня было огромное количество проблем. Причин того, почему я не могу выполнить поставленные инженерами задачи, почему мне некомфортно в машине, мог быть миллиард. И с помощью тыка мы бы еще долго их перебирали. Но, к счастью, меня в команде окружают умные люди – люди, которые сделали моего напарника чемпионом. Они все понимают, и постепенно мы учились понимать друг друга, они учили меня – и вот прогресс.

То есть в Ф2 Вы с самого начала работали с новыми инженерами, не с теми, которые помогли Вам стать вице-чемпионом GP3?

Да. Иногда инженеры переходят вместе с пилотом из Ф3 или GP3 в Ф2 – но такое бывает редко. Все-таки опыт работы с конкретными машинами очень важен.

В середине сезона команда поменяла Вам инженера. С чем это было связано?

С отсутствием результатов.

То есть результаты пришли, когда поменялся инженер?

Ну, не совсем. Не могу сказать, что была какая-то прямая связь. Но это было одним из изменений, которые точно не помешали.

Как-то помогло, что напарником был пилот, ставший в итоге чемпионом?

Само собой, ведь у меня всегда была чемпионская телеметрия. Но ведь телеметрия – это данные о том, как ведет себя машина, а не о том, каковы ее настройки. А вот в плане настройки у нас с Ником разные требования. Мне не подходят его настройки, а ему – мои. То есть у меня было понимание, с какой скоростью должна ехать машина в таком-то повороте. Но с настройками Ника я не мог добиться этой скорости. Пришлось искать свой подход, и на это было потеряно время в начале сезона.

Подписание контракта с командой Mercedes-Benz Формулы Е как-то сказалось на нем?

Да – ведь всегда приятно, когда твои выступления оцениваются высоко. Ник очень профессионально ведет себя в общении с командой и очень хорошо технически подкован. Я очень рад за него, потому что в Ф2 для успеха надо очень много работать. Для меня лично в начале сезона это было шоком. И мне кажется, публика часто недооценивает и объем этой работы, и ее сложность, и ее результаты.

Если от Формулы 2 перейти к Формуле 1 – в этом году Вы стали первым и единственным из российских пилотов, управлявших болидом Mercedes. Вы день отработали на тестах и даже показали лучшее время. Какими были самые яркие ощущения от машины и от того, как работает команда? В том числе на фоне Force India, с которой Вы также в свое время работали.

Удивило, наверное, то, насколько хорошо выглядело мое время по сравнению с другими машинами и гонщиками.

Что касается машины, то, если честно, глобальных сюрпризов не было. Я был с ней хорошо знаком по определенным выездам на трассу и работе на симуляторе. На тестах машина на 90 % была близка к идеалу в плане баланса (особенно в плане баланса скоростей в медленных и быстрых поворотах) и того, как ведет себя резина по ходу быстрого круга. Это впечатлило. Чтобы машина на 90 % соответствовала твоим представлениям о прекрасном – я такого никогда не видел и даже не слышал о таком.

Если сравнивать с Force India, то на тех болидах были большие пробелы, которых в Mercedes, как мне показалось, не было.

Судя по Вашим словам о хорошем знакомстве с машиной до тестов, слухи о 12-ти днях тестов на Mercedes в этом году были не просто слухами.

Могу сказать только, что это в прошлом. А ответить, что было, а чего нет – не могу.

По следующему сезону нет пока никакой ясности?

Пока, к сожалению, нет. Думаю, что в целом все очевидно – скорее всего, я останусь там же, где сейчас. У меня есть команда, есть менеджеры, которые думают о моем будущем. А я стараюсь наладить свои результаты и пока не задумывался о следующем сезоне. В любом случае решения будут приниматься только после Абу-Даби.