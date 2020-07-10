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Формула 2 / Шпильберг II / Отчет о квалификации

Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2

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Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2
10 июл. 2020 г., 15:50

Один из российских пилотов оказался среди лидеров, а двое других – на последних рядах стартового поля

Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию второго этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Штирии.

Цунода, в прошлом году выступавший в Формуле 3, дебютировал в Ф2 в прошлые выходные. Причем, в отличие многих других пилотов, пошедших на повышение после успехов в Ф3, особо не блистал. Неделю назад на квалификации японец показал 12-й результат, в гонках он также не смог пробиться в первую десятку. Таким образом, вместе с поулом на старте субботней гонки пилот Carlin завоевал и первые очки в Ф2. 

Как и на первом этапе, результаты пятничного заезда оказались чрезвычайно плотными: все пилоты, кроме одного, уложились в одну-единственную секунду. 

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Роберт Шварцман показал 6-й результат, проиграв Цуноде меньше двух десятых и оказавшись в протоколе на 4 позиции выше своего напарника Мика Шумахера. Два других россиянина, Никита Мазепин и Артем Маркелов, заняли только 19-е и 20-е места. Впрочем, благодаря штрафам, которые получили пилоты команды Charouz за нарушения правил использования шин, Мазепин займет на старте 17-ю позицию.

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Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1'14.803    
2 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.841 0.038 0.038
3 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 1'14.888 0.085 0.047
4 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 1'14.974 0.171 0.086
5 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1'14.976 0.173 0.002
6 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1'14.978 0.175 0.002
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 1'15.063 0.260 0.085
8 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 1'15.099 0.296 0.036
9 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 1'15.141 0.338 0.042
10 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'15.189 0.386 0.048
11 Japan Марино Сато Italy Trident 1'15.230 0.427 0.041
12 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 1'15.265 0.462 0.035
13 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'15.274 0.471 0.009
14 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 1'15.304 0.501 0.030
15 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 1'15.305 0.502 0.001
16 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 1'15.332 0.529 0.027
17 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1'15.399 0.596 0.067
18 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 1'15.490 0.687 0.091
19 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 1'15.528 0.725 0.038
20 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 1'15.681 0.878 0.153
21 France Джулиано Алези Germany HWA AG 1'15.721 0.918 0.040
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1'16.287 1.484 0.566
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