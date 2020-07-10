Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2

Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию второго этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Штирии.

Цунода, в прошлом году выступавший в Формуле 3, дебютировал в Ф2 в прошлые выходные. Причем, в отличие многих других пилотов, пошедших на повышение после успехов в Ф3, особо не блистал. Неделю назад на квалификации японец показал 12-й результат, в гонках он также не смог пробиться в первую десятку. Таким образом, вместе с поулом на старте субботней гонки пилот Carlin завоевал и первые очки в Ф2.

Как и на первом этапе, результаты пятничного заезда оказались чрезвычайно плотными: все пилоты, кроме одного, уложились в одну-единственную секунду.

Роберт Шварцман показал 6-й результат, проиграв Цуноде меньше двух десятых и оказавшись в протоколе на 4 позиции выше своего напарника Мика Шумахера. Два других россиянина, Никита Мазепин и Артем Маркелов, заняли только 19-е и 20-е места. Впрочем, благодаря штрафам, которые получили пилоты команды Charouz за нарушения правил использования шин, Мазепин займет на старте 17-ю позицию.