Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2
Один из российских пилотов оказался среди лидеров, а двое других – на последних рядах стартового поля
Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию второго этапа Формулы 2, который проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Штирии.
Цунода, в прошлом году выступавший в Формуле 3, дебютировал в Ф2 в прошлые выходные. Причем, в отличие многих других пилотов, пошедших на повышение после успехов в Ф3, особо не блистал. Неделю назад на квалификации японец показал 12-й результат, в гонках он также не смог пробиться в первую десятку. Таким образом, вместе с поулом на старте субботней гонки пилот Carlin завоевал и первые очки в Ф2.
Как и на первом этапе, результаты пятничного заезда оказались чрезвычайно плотными: все пилоты, кроме одного, уложились в одну-единственную секунду.
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Роберт Шварцман показал 6-й результат, проиграв Цуноде меньше двух десятых и оказавшись в протоколе на 4 позиции выше своего напарника Мика Шумахера. Два других россиянина, Никита Мазепин и Артем Маркелов, заняли только 19-е и 20-е места. Впрочем, благодаря штрафам, которые получили пилоты команды Charouz за нарушения правил использования шин, Мазепин займет на старте 17-ю позицию.
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Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Юки Цунода
|Carlin
|1'14.803
|2
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|1'14.841
|0.038
|0.038
|3
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|1'14.888
|0.085
|0.047
|4
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|1'14.974
|0.171
|0.086
|5
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1'14.976
|0.173
|0.002
|6
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|1'14.978
|0.175
|0.002
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|1'15.063
|0.260
|0.085
|8
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|1'15.099
|0.296
|0.036
|9
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|1'15.141
|0.338
|0.042
|10
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'15.189
|0.386
|0.048
|11
|Марино Сато
|Trident
|1'15.230
|0.427
|0.041
|12
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|1'15.265
|0.462
|0.035
|13
|Рой Ниссани
|Trident
|1'15.274
|0.471
|0.009
|14
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|1'15.304
|0.501
|0.030
|15
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|1'15.305
|0.502
|0.001
|16
|Шон Гелаэль
|DAMS
|1'15.332
|0.529
|0.027
|17
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1'15.399
|0.596
|0.067
|18
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|1'15.490
|0.687
|0.091
|19
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|1'15.528
|0.725
|0.038
|20
|Артем Маркелов
|HWA AG
|1'15.681
|0.878
|0.153
|21
|Джулиано Алези
|HWA AG
|1'15.721
|0.918
|0.040
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1'16.287
|1.484
|0.566
|Полные результаты
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|Серия
|Формула 2
|Этап
|Шпильберг II
|Пилоты
|Роберт Шварцман