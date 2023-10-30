Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023
В минувший уик-энд трасса в Муджелло стала мировой столицей Скудерии. В рамках большого гоночного фестиваля марки здесь прошли и решающие заезды популярной моносерии
В рамках уик-энда прошли финалы европейской и североамериканской серий Ferrari Challenge, после чего их участники, а также лучшие гонщики одноименного японского первенства, вышли на старт Мирового финала.
Развязка борьбы за титул в топовом зачете Трофей Pirelli среди «европейцев» оказалась максимально драматичной. Под проливным дождем экс-пилот Ф1 Адриан Сутиль, на последнем круге смог опередить Томаса Флеминга в споре за победу. Из-за недополученных очков британец и в общем зачете остался вторым, уступив титул итальянцу Элизио Донно.
В финальный день Флеминг (на фото) смог взять реванш в Мировом финале, переиграв Донно и Сутиля.
В Pirelli AM вновь не нашлось равных 62-летнему Францу Энгстлеру. Немецкий еще на прошлом этапе в Спа оформил титул в европейской серии, а в Муджелло взял верх в главном заезде, где опередил канадца Марка Муццо и Нобухиро Имаду из Японии.
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