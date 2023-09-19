62-летний пилот стал героем этапа Ferrari Challenge в Спа

Уик-энд в Спа гонщики европейского первенства Ferrari Challenge проводили вместе со своими коллегами из аналогичной британской серии.

В топовом зачете Трофей Pirelli побед в гонках за рулем купе 488 EVO добились Элизео Донно и Томас Флеминг, а на подиуме дважды побывал экс-пилот Ф1 Адриан Сутиль.

Однако главным героем этапа все же стал лидер подзачета Am Франц Энгстлер. Известный многим поклонникам туринговых гонок немец, который всю карьеру выступал на технике BMW, недавно вернулся за руль после паузы – и теперь ездит на Ferrari.

Старина Франц, которого в силу возраста правила относят к «любителям» дважды выиграл в Спа и гарантировал себе звание сильнейшего по итогам сезона.

Гонка Ferrari Challenge в Спа Фото: Ferrari

В гонках Кубка Shell для настоящих любителей немец Алекс Сартинген заработал за уик-энд всего один призовой кубок, но все равно гарантировал себе звание сильнейшего благодаря прежним успехам.

Сезон Ferrari Challenge финиширует в конце октября в итальянском Муджелло.