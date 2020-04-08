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F4 China / Новости

Гонки возвращаются! Правда, пока – только в Китае

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Гонки возвращаются! Правда, пока – только в Китае
8 апр. 2020 г., 06:50

Сезон китайской Формулы 4 начнется 23 мая. Это сделает местный чемпионат первым в мире гоночным первенством, которое завершит карантин и запустит полноценный сезон

CFGP R5
CFGP R5
CFGP R5
CFGP R5
CFGP R6
CFGP R6
CFGP R6
Chinese F4 Race8
Chinese F4 Race8
Chinese F4 Race8
Chinese F4 Race8
Chinese F4 Race9
Chinese F4 Race9
Chinese F4 Race9
Chinese F4 Race9
Chinese F4 Race9

Китайский турнир Формулы 4 стал первой на планете гоночной серией, прервавшей паузу, на которую поставлен мировой автоспорт из-за эпидемии коронавируса. Молодежный чемпионат КНР начнется 23 мая: пока это самая ранняя дата, в которую кто-либо готов проводить соревнования где бы то ни было. Остальные чемпионаты объявляют только об отменах или переносах гонок.

Китай был первой страной, в которой обнаружили коронавирус, и первой страной, в которой начали отменять гонки. В частности, гонку Формулы 1 в Шанхае аннулировали задолго до того, как инфекция распространилась по всей планете и привела к срыву еще восьми Гран При.

Этап Ф1 в Китае должен был состояться в середине апреля. Таким образом, если бы не ограничительные меры, наложенные на европейских участников чемпионата, этап в Шанхае в теории мог бы состояться. 

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Гонки возвращаются! Правда, пока – только в Китае
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Гонки возвращаются! Правда, пока – только в Китае

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