Гонки возвращаются! Правда, пока – только в Китае

Сезон китайской Формулы 4 начнется 23 мая. Это сделает местный чемпионат первым в мире гоночным первенством, которое завершит карантин и запустит полноценный сезон
Китайский турнир Формулы 4 стал первой на планете гоночной серией, прервавшей паузу, на которую поставлен мировой автоспорт из-за эпидемии коронавируса. Молодежный чемпионат КНР начнется 23 мая: пока это самая ранняя дата, в которую кто-либо готов проводить соревнования где бы то ни было. Остальные чемпионаты объявляют только об отменах или переносах гонок.
Китай был первой страной, в которой обнаружили коронавирус, и первой страной, в которой начали отменять гонки. В частности, гонку Формулы 1 в Шанхае аннулировали задолго до того, как инфекция распространилась по всей планете и привела к срыву еще восьми Гран При.
Этап Ф1 в Китае должен был состояться в середине апреля. Таким образом, если бы не ограничительные меры, наложенные на европейских участников чемпионата, этап в Шанхае в теории мог бы состояться.
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