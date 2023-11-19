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Видео: все аварии (и пожар) Гран При Макао Формулы 3

Протеже Williams Люк Браунинг выиграл квалификацию и субботний спринт на знаменитой городской трассе. В воскресенье, несмотря на все усилия соперников, британец тоже не уступил первой позиции. Борьбу пришлось завершить досрочно после серьезной аварии Пауля Арона, машина которого загорелась. Подиум дополнили Деннис Хаугер и Гарбиэле Мини

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Машина Дино Бегановича, SJM Theodore Prema Racing, после аварии
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