Видео: все аварии (и пожар) Гран При Макао Формулы 3
Протеже Williams Люк Браунинг выиграл квалификацию и субботний спринт на знаменитой городской трассе. В воскресенье, несмотря на все усилия соперников, британец тоже не уступил первой позиции. Борьбу пришлось завершить досрочно после серьезной аварии Пауля Арона, машина которого загорелась. Подиум дополнили Деннис Хаугер и Гарбиэле Мини
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