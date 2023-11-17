Ф3 Гран При Макао
Отчет о квалификации

Видео: самые яркие моменты квалификации Гран При Макао Ф3

Культовые соревнования на городской трассе в бывшей португальской колонии проходят в этом году впервые после начала пандемии. Как и всегда, заезды не обошлись без происшествий и закончились под красными флагами. Поул в итоге завоевал протеже Williams Люк Браунинг, выигравший 0,006 секунды у Габриэле Мини

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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