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В Макао нарушили 37-летнюю традицию. Гран При пройдет на машинах Ф4

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В Макао нарушили 37-летнюю традицию. Гран При пройдет на машинах Ф4
Автор:
, Журналист

Впервые с 1983 года на старт знаменитой городской гонки выйдут не автомобили Формулы 3, а участвовать в ней смогут только местные пилоты

Гран При Макао ведет свою историю с 50-х годов прошлого века, но статус одной из главных гонок сезона для молодых пилотов она обрела в 83-м, когда на регламент изменили – и на старт стали допускать технику Ф3. Первым победителем по новым правилам стал Айртон Сенна.

Когда в 2019-м Формулой 3 стал называться совсем другой чемпионат – тот, что прежде был GP3, – организаторы из Макао тоже перешли на его автомобили. 

Однако в 2020-м решено стартовать на куда менее мощной технике Ф4. Об этом было объявлено на официальной пресс-конференции устроителей Гран При.

По информации Motorsport.com, главной причиной стали вовсе не опасения за рост скоростей, а пресловутый коронавирус. В Макао с самого начала пандемии было зафиксировано всего 46 случаев заболевания, причем в последние месяцы их нет вовсе. Однако все въезжающие в бывшую португальскую колонию по-прежнему должны выдержать двухнедельный карантин. 

Координатор Гран При Чон Кок Вен подтвердил, что соревнования 19-22 ноября пройдут на технике Формулы 4. Более того, пока гарантировано участие только постоянных пилотов китайской серии Ф4 – вопрос о выступлении всех остальных находится в проработке.

Вместо традиционно входящих в уик-энд Кубка мира GT и этапа туринговой серии WTCR также состоятся заезды аналогичных местных классов.  

«Кубок Макао GT будет включать два класса, GT3 и GT4, – сказал Чон. – Гонщики будут выбраны из китайского и азиатско-тихоокеанского чемпионатов GT, а также местных спортсменов.  

Туринговая гонка состоится на технике TCR, участвовать также будут пилоты азиатского и тихоокеанского чемпионатов, плюс местные гонщики».

Он добавил: «Учитывая развитие пандемии, организаторы подготовили несколько запасных планов и сделали необходимые приготовления на случай изменения ситуации». 

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Об этой статье

Серия Ф3 , GT , Формула 4
Автор Маркус Симмонс

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