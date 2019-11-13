В Макао изменили трассу после аварии Флерш

Год назад машина Софии Флерш после удара в заднюю часть автомобиля Джехана Дарувалы на скорости 276 км/ч взлетела на высоком синем поребрике (который установили, чтобы отвадить гонщиков от нарушения границ трассы в этом узком правом повороте) и врезалась в конструкцию, на которой располагались фотографы.

Перед взлетом машина немецкой гонщицы вылетела на участок между обычным красно-белым поребриком и барьером. Чтобы предотвратить подобные инциденты, в этом году организаторы гонки установили барьер иначе, разместив его максимально близко к поребрику – это можно заметить на фото выше.

Ограждение на внешней части поворота осталось на месте – а вот башню фотографов, в которую влетела Флерш, убрали.

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Помимо этого на трассе произошли и другие изменения. Например, барьеры с шинами заменили на более эффективные TecPro. Все это было необходимо, чтобы трасса получила омологацию Grade 2 для проведения гонок FIA Ф3. Напомним, что нынешняя Ф3 представляет собой переименованную серию, ранее носившую имя GP3. Таким образом, она отличается от привычной Ф3, заезды которой проводились в Макао много лет.

В этом году машины Ф3 комплектуются системой DRS, и на трассе в Макао появится зона, на которой можно будет открывать планку заднего антикрыла. Она располагается на прямом участке вскоре после линии старт/финиш. По словам вице-чемпиона этого сезона Маркуса Армстронга, согласно симуляциям, машины с DRS смогут разгоняться до 285 км/ч.

Гран При Макао состоится 16-17 ноября.

Барьеры на участке Сан-Франциско Фото: Джек Козенс

Дополнительная информация: Джек Козенс, Джек Беньон