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Ф3 / Азиатская Ф3: Сепанг / Новость

На уровне чемпионки W Series. Как Никита Мазепин провел сезон в Азиатской Формуле 3

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На уровне чемпионки W Series. Как Никита Мазепин провел сезон в Азиатской Формуле 3
Автор:
, шеф-редактор
23 февр. 2020 г., 14:00

Российский гонщик Никита Мазепин занял третье место в Азиатской Ф3. Сын руководителя компаний «Уралкалий» и «Уралхим» завершил чемпионат на уровне победительницы женской W Series Джейми Чедвик, которая стал четвертой. Чемпионский титул выиграл голландец Йоэй Алдерс

Российский гонщик Никита Мазепин завершил полный сезон в Азиатской Формуле 3 на третьей позиции. Этот чемпионат считается ниже по уровню чем Формула 2, в которой Мазепин выступает на постоянной основе. 

Заключительный этап Ф3 прошел на таиландской трассе в Бурираме. В первой гонке Мазепин финишировал пятым, во втором и третьем заезде Никита занял восьмую позицию. Соперница россиянина Джейми Чедвик, выигравшая титул в женской серии W Series 2019 года, провела тайский этап намного лучше. Британка все три гонки завершила на подиуме и подобралась к Мазепину в общем зачете.

Тем не менее очковый запас, который Никита собрал на предыдущих этапах, позволил пилоту удержаться в тройке призеров по итогам сезона. Чедвик стала четвертой, а чемпионат выиграл голландец Йоэй Алдерс. В течение сезона представитель Нидерландов боролся с сыном пятикратного чемпиона MotoGP Мика Дуэна Джеком Дуэном. Оба пилота одержали по пять побед, но Алдерс набрал на 37 очков больше соперника.

Никита Мазепин за рулем болида Hitech Grand Prix в гонке Азитаской Формулы 3

Никита Мазепин за рулем болида Hitech Grand Prix в гонке Азитаской Формулы 3

Фото: FIA F3 Asia Winter Series

На этапе в Таиланде в Азиатской Формуле 3 дебютировал еще один россиянин Михаэль Белов. В Бурираме новичок стал наиболее результативным пилотом из России. На счету Белова два четвертых и одно пятое место. В прошлом сезоне Михаэль стал четвертым в итальянской Формуле 4. 

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Об этой статье

Серия Ф3 , Формула 3
Этап Азиатская Ф3: Сепанг
Сессия Гонка
Пилоты Никита Мазепин , Джек Дуэн , Джейми Чедвик , Йоэй Алдерс
Команды Hitech Racing
Автор Антон Погорельский

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