На уровне чемпионки W Series. Как Никита Мазепин провел сезон в Азиатской Формуле 3

Российский гонщик Никита Мазепин завершил полный сезон в Азиатской Формуле 3 на третьей позиции. Этот чемпионат считается ниже по уровню чем Формула 2, в которой Мазепин выступает на постоянной основе.

Заключительный этап Ф3 прошел на таиландской трассе в Бурираме. В первой гонке Мазепин финишировал пятым, во втором и третьем заезде Никита занял восьмую позицию. Соперница россиянина Джейми Чедвик, выигравшая титул в женской серии W Series 2019 года, провела тайский этап намного лучше. Британка все три гонки завершила на подиуме и подобралась к Мазепину в общем зачете.

Тем не менее очковый запас, который Никита собрал на предыдущих этапах, позволил пилоту удержаться в тройке призеров по итогам сезона. Чедвик стала четвертой, а чемпионат выиграл голландец Йоэй Алдерс. В течение сезона представитель Нидерландов боролся с сыном пятикратного чемпиона MotoGP Мика Дуэна Джеком Дуэном. Оба пилота одержали по пять побед, но Алдерс набрал на 37 очков больше соперника.

Никита Мазепин за рулем болида Hitech Grand Prix в гонке Азитаской Формулы 3 Фото: FIA F3 Asia Winter Series

На этапе в Таиланде в Азиатской Формуле 3 дебютировал еще один россиянин Михаэль Белов. В Бурираме новичок стал наиболее результативным пилотом из России. На счету Белова два четвертых и одно пятое место. В прошлом сезоне Михаэль стал четвертым в итальянской Формуле 4.