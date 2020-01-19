Мазепин дважды поднялся на подиум этапа азиатской Ф3 в Абу-Даби

Третий из пяти этапов азиатской Формулы 3 состоялся на «Яс-Марине». Гонки в Абу-Даби, помимо успехов Никиты Мазепина, запомнились неудачей чемпионки W Series Джейми Чедвик, которую лишили победы.

В первом заезде россиянин стартовал с шестой позиции и уже после старта опередил двух соперников, а затем в острой борьбе сумел добраться до второго места и даже нагнать стартовавшего с поула товарища по Hitech Юкио Сасахуру – но Никите не хватило времени, чтобы провести атаку.

Мазепин пришел к финишу вторым, однако получил максимальные 25 очков в личном зачете, поскольку прошлогодний чемпион Сасахара выступает в качестве приглашенного пилота и его результаты не учитываются в чемпионате. Третьим стал главный соперник Мазепина, юниор Red Bull Джек Дуэн.

Первое место во второй гонке досталось давнему лидеру чемпионата Йоэю Алдерсу – теперь у него четыре победы из девяти возможных. Первой клетчатый флаг увидела Чедвик, но уже после церемонии награждения судьи прибавили к ее результату 20 секунд за фальстарт, лишив победы. Мазепин стартовал с восьмой позиции и был классифицирован шестым.

По ходу финального заезда на трассе дважды появлялась машина безопасности, а первая тройка – Себастьян Фернандес, Дуэн и Мазепин – финишировала в том же порядке, в каком стартовала.

По итогам этапа Алдерс упрочил лидерство в чемпионате – теперь у него 173 очка против 125 у будущего гонщика FIA Ф3 Дуэна. Мазепин продолжает идти третьим, сейчас он проигрывает Дуэну всего один балл.

Следующий этап азиатской Формулы 3 вновь состоится на «Сепанге», где чемпионат стартовал в середине декабря. Заезды пройдут 14-15 февраля.