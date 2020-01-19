Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Шейкдаун через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Ф3 / Отчет об этапе

Мазепин дважды поднялся на подиум этапа азиатской Ф3 в Абу-Даби

Поделились
Комментарии
Мазепин дважды поднялся на подиум этапа азиатской Ф3 в Абу-Даби
Автор:
19 янв. 2020 г., 08:09

Российский гонщик провел лучший для себя уик-энд в зимней серии и включился в борьбу за второе место в общем зачете.

Третий из пяти этапов азиатской Формулы 3 состоялся на «Яс-Марине». Гонки в Абу-Даби, помимо успехов Никиты Мазепина, запомнились неудачей чемпионки W Series Джейми Чедвик, которую лишили победы. 

В первом заезде россиянин стартовал с шестой позиции и уже после старта опередил двух соперников, а затем в острой борьбе сумел добраться до второго места и даже нагнать стартовавшего с поула товарища по Hitech Юкио Сасахуру – но Никите не хватило времени, чтобы провести атаку.

Мазепин пришел к финишу вторым, однако получил максимальные 25 очков в личном зачете, поскольку прошлогодний чемпион Сасахара выступает в качестве приглашенного пилота и его результаты не учитываются в чемпионате. Третьим стал главный соперник Мазепина, юниор Red Bull Джек Дуэн.

Первое место во второй гонке досталось давнему лидеру чемпионата Йоэю Алдерсу – теперь у него четыре победы из девяти возможных. Первой клетчатый флаг увидела Чедвик, но уже после церемонии награждения судьи прибавили к ее результату 20 секунд за фальстарт, лишив победы. Мазепин стартовал с восьмой позиции и был классифицирован шестым. 

По ходу финального заезда на трассе дважды появлялась машина безопасности, а первая тройка – Себастьян Фернандес, Дуэн и Мазепин – финишировала в том же порядке, в каком стартовала.

По итогам этапа Алдерс упрочил лидерство в чемпионате – теперь у него 173 очка против 125  у будущего гонщика FIA Ф3 Дуэна. Мазепин продолжает идти третьим, сейчас он проигрывает Дуэну всего один балл.

Следующий этап азиатской Формулы 3 вновь состоится на «Сепанге», где чемпионат стартовал в середине декабря. Заезды пройдут 14-15 февраля.

Читайте также:

Следующая новость
Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3

Предыдущая новость

Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ф3 , Формула 3
Пилоты Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

Ф3 Следующая сессия

Азиатская Ф3: Сепанг

Азиатская Ф3: Сепанг

13 дек. - 15 дек.

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер: Интересно, как долго Хэмилтон продержится против Ферстаппена и Леклера

2
Формула 1

«Я вижу пилота насквозь через 20 минут. Но не Макса». Марко об уникальности Ферстаппена и не только

3
Формула 1

Доработанная машина Alfa Romeo прошла краш-тесты

48мин
4
Формула E

Гюнтер стал самым молодым победителем гонки в Формуле Е

5
MotoGP

Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля

Самое важное:

Мазепин дважды поднялся на подиум этапа азиатской Ф3 в Абу-Даби
F3

Мазепин дважды поднялся на подиум этапа азиатской Ф3 в Абу-Даби

Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3
F3

Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3

Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый
F3

Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый

В Макао изменили трассу после аварии Флерш
F3

В Макао изменили трассу после аварии Флерш

Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии
F3

Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.