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Ф3 / Гран При Макао / Отчет о квалификации

Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый

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Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый
Автор:
14 нояб. 2019 г., 07:53

По ходу первой квалификационной сессии Гран При Макао быстрейшим стал гонщик HWA Джейк Хьюз, а россиянин Роберт Шварцман показал только девятый результат.

Уик-энд престижного Гран При Макао проходит с четверга по воскресенье, а квалификация разделена на три части. В четверг и пятницу проходят две сессии, по итогам которых определяется стартовый порядок квалификационной гонки. По ее итогам формируется стартовое поле главной гонки, которая состоится в воскресенье.

На первых этапах 40-минутной квалификации в лидеры вышел Роберт Шварцман, показав время 2:08.083. К середине сессии его на первом месте сменил Юри Випс, но вскоре пилота Hitech сместил Джейк Хьюз, показавший время 2:06.793.

За пять минут до конца квалификации из-за остановившегося на трассе Олли Кэдвелла (Trident) показали красные флаги. Когда машину 17-летнего британца убрали, пилоты отправились на последнюю попытку, но улучшить результаты не смогли – очередные красные флаги появились из-за аварии протеже Red Bull Юки Цуноды. Для него это вторая за день авария после происшествия в тренировке.

Поскольку до истечения времени квалификации осталось меньше двух минут, возобновлять ее не стали. В итоге Хьюз остался лидером, Дэвид Бекманн проиграл ему всего 0,051 секунды. Третье время показал Випс, опередивший Маркуса Армстронга и Логана Сарджента. Двукратный победитель Гран При Макао Дэн Тиктум занял шестое место, а Каллум Илотт стал последним, кто проиграл лидеру меньше секунды.

Нынешний чемпион Ф3 Шварцман, машину которого закрутило в начале трассы на последних минутах заезда, расположился на девятом месте между Фредериком Вести и Кристианом Лундгором.

В целом квалификация четыре раза прерывалась красными флагами. Сначала Энаам Ахмед промахнулся в повороте «Лиссабон» и остановился в зоне безопасности, затем в третьем повороте воткнулся в барьер Макс Фьютрелл, а потом причиной появления флагов стали Кэдвелл и Цунода.

Результаты заезда доступны по ссылке.

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Об этой статье

Серия Ф3
Этап Гран При Макао
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Денис Буденков

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