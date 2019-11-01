Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии
София Флерш вновь выступит на Гран При Макао, где год назад попала в серьезную аварию.
Год назад после столкновения с машиной Джехана Дарувалы автомобиль Софии Флерш на высокой скорости взлетел в воздух и врезался в вышку для фотографов.
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В тяжелой аварии Флерш получила перелом позвоночника, а после перенесла семичасовую операцию. Она полностью восстановилась и в 2019-м вернулась в гонки, выступая в европейском чемпионате Формулы Regional, где заняла седьмое место в этом сезоне.
Последние полтора года Флерш сотрудничает с немецкой компанией HWA, чью машину Формулы 3 она протестировала в начале этой недели в Валенсии. После тестов 18-летняя гонщица объявила, что вновь вернется на Гран При Макао и выступит в составе HWA. Вместе с ней немецкую команду будут представлять Джейк Хьюз и Кейван Андрес.
Гран При Макао состоится 16-17 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Ф3
|Пилоты
|София Флёрш
|Команды
|HWA AG
|Автор
|Джек Беньон
Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии
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