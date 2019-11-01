Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
09 Часов
:
43 Минут
:
23 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Ф3 / Новость

Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии

Поделились
Комментарии
Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии
Автор:
, Журналист (Global)
1 нояб. 2019 г., 14:43

София Флерш вновь выступит на Гран При Макао, где год назад попала в серьезную аварию.

Год назад после столкновения с машиной Джехана Дарувалы автомобиль Софии Флерш на высокой скорости взлетел в воздух и врезался в вышку для фотографов. 

Читайте также:

В тяжелой аварии Флерш получила перелом позвоночника, а после перенесла семичасовую операцию. Она полностью восстановилась и в 2019-м вернулась в гонки, выступая в европейском чемпионате Формулы Regional, где заняла седьмое место в этом сезоне.

Последние полтора года Флерш сотрудничает с немецкой компанией HWA, чью машину Формулы 3 она протестировала в начале этой недели в Валенсии. После тестов 18-летняя гонщица объявила, что вновь вернется на Гран При Макао и выступит в составе HWA. Вместе с ней немецкую команду будут представлять Джейк Хьюз и Кейван Андрес.

Гран При Макао состоится 16-17 ноября.

Читайте также:

Следующая новость
Red Bull сняла Тиктума с финала азиатской Ф3

Предыдущая новость

Red Bull сняла Тиктума с финала азиатской Ф3

Следующая новость

В Макао изменили трассу после аварии Флерш

В Макао изменили трассу после аварии Флерш
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ф3
Пилоты София Флёрш
Команды HWA AG
Автор Джек Беньон

Ф3 Следующая сессия

Гран При Макао

Гран При Макао

13 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

5
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Самое важное:

Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый
F3

Хьюз взял предварительный поул в Макао, Шварцман девятый

В Макао изменили трассу после аварии Флерш
F3

В Макао изменили трассу после аварии Флерш

Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии
F3

Флерш вернется в Макао после прошлогодней аварии

Red Bull сняла Тиктума с финала азиатской Ф3
F3

Red Bull сняла Тиктума с финала азиатской Ф3

Шварцман продолжит карьеру в новой Формуле 3
F3

Шварцман продолжит карьеру в новой Формуле 3

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.