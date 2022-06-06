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Формула 1 Новость

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера

Вальтер Рерль прошелся по гонщику Ф1, признав, что до таланта своего отца Михаэля тот не дотягивает

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, редактор, Турция
Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера
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Проведя в Ф1 почти полтора сезона, Мик Шумахер пока не заработал ни одного очка. В 2022-м он смотрится в составе Haas не слишком выразительно по сравнению с новым напарником Кевином Магнуссеном – хотя в квалификации гонщики близки по скорости, у датчанина в активе уже 15 набранных баллов.

Кроме того, Мик регулярно попадает в серьезные аварии – в Монако после удара о барьер его машина разломилась надвое.

Оценивая выступления Шумахера, двукратный чемпион мира по классическому ралли Вальтер Рерль не смог удержаться от критики. 

«Ситуация выглядит болезненной для Мика, так как у Магнуссена все под контролем, – сказал 75-летний немец в интервью Bild am Sonntag. – Это повышает давление на Шумахера и точно не делает его жизнь проще». 

Он добавил: «В последнее время он часто попадает в аварии, что стоит команде больших денег. Они не станут терпеть это долго, если так будет продолжаться и дальше. Формула 1 – холодная и жестокая».

Рерль согласился, что знаменитая фамилия, хочет того молодой гонщик или нет, остается для него в значительной степени бременем, а не помощью.

«Были ожидания, что он станет большой звездой, – объяснил Вальтер. – Это очень сложно. Все очевиднее, что у него нет невероятного таланта отца. Тот умел садиться за руль и сразу ехать быстро. Да, времена изменились, роль машины стала куда выше, а от пилота зависит меньше. 

Скоро мы увидим, по силам ли Мику справиться со всем этим давлением и выйти на один уровень с Магнуссеном».

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