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Автобиографическое издание Кевина Магнуссена вышло в самом конце 2021 года. В ней пилот рассказал о своей жизни в гонках, уделив основное внимание Формуле 1 – в тот момент казалась, что эта страница уже навсегда перевернута для него, потому нет смысла хранить в тайне многие из случившихся событий.

Мы выбрали эпизод*, посвященный выступлениям Кевина в составе Renault F1 – гонщик пришел в эту команду перед чемпионатом-2016 и провел в ее составе лишь один сезон.

Все начиналось просто прекрасно: Магнуссен пропустил предыдущий год, оставаясь резервным гонщиком McLaren, а 5 октября – в день его рождения – Renault объявила о предстоящем сотрудничестве.

В тот момент интерес к гонщику проявляли многие, но он отвечал всем отказом, рассчитывая вернуться за руль McLaren. Но в начале осени стало ясно, что такой возможности у него не будет – и пришло время изучать доступные варианты.

Кевина высоко ценили в паддоке после сильных выступлений в 2014-м и подиума в первой же гонке. Так что первым делом пилот отправился на встречу в Тото Вольфом. Босс непобедимой в те дни Mercedes предложил начать с тестов машины DTM – и датчанин ответил согласием.

После сессии Тото сразу позвал Магнуссена выступать за Mercedes в «кузовной» серии, но тот дал отрицательный ответ, поскольку нацеливался выступать в Ф1.

После этого Кевин отправился на новые переговоры – с Джином Хаасом и Гюнтером Штайнером. Команда Haas F1 готовилась к скорому дебюту, однако в этом случае стороны не смогли договориться об условиях, которые устраивали бы всех.

Лишь затем Магнуссен переключился на Renault – французы как раз выкупили свою команду у Lotus и готовились перезапускать заводскую программу.

По словам гонщика, глава проекта Сириль Абитбуль во время их общения был полон энтузиазма, не уставая повторять, что «будущее за Renault».

Французы явно хотели видеть Кевина своим пилотом, а возможность выступать за большой бренд стало для Магнуссена решающим аргументом. Он дал свое согласие начать сотрудничество с 2016 года.

Презентация Renault перед сезоном-2016: гонщики Магнуссен, Окон и Палмер, большие боссы Карлос Гон и Жером Столл, руководители Вассер и Абитбуль. Сейчас из всей этой компании в Энстоуне остался всего один человек Фото: Renault F1

В наследство от Lotus команда досталась Renault не в лучшем состоянии. Но концерн готов был инвестировать и нацеливался на возвращение к успехам середины 2000-х, когда Фернандо Алонсо дважды выиграл на желто-голубой машине чемпионский титул.

Начало было многообещающим, и все указывало, что альянс Магнуссена с Renault может получиться весьма успешным. Но в итоге первый совместный сезон не удовлетворил ни одну из сторон. Машина оказалась недостаточно быстрой, за весь сезон команда заработала всего восемь очков, чего хватило для девятой строчки в Кубке конструкторов.

Но куда важнее, что на фоне этих сложностей обострились отношения внутри коллектива. Магнуссен рассказал, что по ходу чемпионата увидел резкие перемены в отношении Абитбуля к себе.

Уже после нескольких уик-эндов босс стал игнорировать пилота, уклонялся от бесед с ним – а вскоре перестал даже здороваться.

Лучшим результатом Магнуссена за рулем Renault RS16 стало седьмое место в Сочи. Но обычно все шло куда хуже: в Монце (на фото) пилот и вовсе финишировал 17-м Фото: Алессио Моргезе

Позитив для Магнуссена был разве что в том, что он уверенно переиграл своего напарника Джолиона Палмера. Кевин рассказал, что в действительности тот был очень сильным гонщиком, просто не сумел раскрыть себя в Ф1.

Британец отлично ориентировался в технике, был хорош в анализе данных – он работал с информацией так, словно пишет дипломную работу. По словам Магнуссена, его партнер по команде знал конструкцию машины так хорошо, что легко мог конкурировать в этом вопросе с инженерами.

К сожалению, все эти незаурядные умения не могли компенсировать нехватку скорости у желтой RS16. Палмер не смог добиться заметных результатов, и позже Renault уволила его прямо по ходу сезона-2017.

По мнению Магнуссена, история Джолиона могла быть совсем иной, будь у него побольше уверенности в себе. Гонщик «прислушивался за рулем к своему мозгу, а не сердцу», потому и не сумел выйти на желаемый уровень.

При этом Палмер дополнительно страдал в 2016-м от того, что команда недолюбливала и недооценивала его.

При этом Renault не устраивали и выступления самого Кевина: боссы требовали, чтобы он не просто опережал напарника, а делал это с большим преимуществом. Спортивный директор Алан Пермейн настаивал, чтобы разница между пилотами составляла как минимум полсекунды.

Сезон-2016 в составе Renault не принес позитивных эмоций ни Палмеру, ни Магнуссену

К лету команда подготовила пакет обновлений, нацеленный добавить машине прижимной силы. По мнению Магнуссена, после этого понимать поведение автомобиля стало попросту невозможно.

Гонщик попросил вернуть старые детали, так как рассчитывал на более предсказуемую работу машины – но получил решительный отказ.

Впервые Кевин стартовал на доработанной версии в Бельгии. По ходу гонки он потерял контроль над задком быстром повороте Радийон и улетел в барьеры. Датчики зафиксировали перегрузку в 47g.

Несмотря на осложнение отношений с командой, еще летом стороны попробовали приступить к переговорам о продлении контракта. Изначально в Renault собирались оставить Кевина еще на год. Но Haas тоже сделала ему предложение на сезон-2017 – причем на первой же встрече американцы выразили готовность заключить двухлетнее соглашение.

Магнуссен сказал, что хочет удвоения той суммы, что была запланирована в качестве его гонорара. Гюнтер Штайнер без промедления ответил согласием.

Вскоре датчанин сообщил Пермейну и Фредерику Вассеру, который в то время работал в Энстоуне, что собирается уходить из команды. В ответ он услышал, что Haas – это «большая куча дерьма», и что переход туда станет роковой ошибкой.

Но как бы менеджеры Renault ни старались отговорить его, Кевин окончательно отказался от продления отношения с французами и заключил двухлетний контракт с Haas.

Кевин Магнуссен, Renault RS16

Процесс ухода из Renault оказался на редкость болезненным. Абитбуль стал вести себя, как недалекий старшеклассник. Всем своим видом и действиями он давал понять, что это команда отказалась от продолжения сотрудничества с Магнуссеном, а не сам гонщик предпочел уйти к конкурентам.

Для начала, узнав обо всем от Вассера, Сириль позвонил Кевину и с радостью заявил, что они решили оставить на 2017 год Палмера, как более достойного и перспективного.

Так как это не произвело на датчанина необходимого эффекта, вскоре Renault выпустила официальный релиз о продлении контракта Джолиона на 2017-й.

Одновременно команда развернула активную деятельность на трансферном рынке, чтобы заполнить вторую вакансию. Магнуссен, видя всю эту суету, пошутил в одном из интервью, что команда связалась уже со всеми, с кем только можно, и предложила сесть за руль даже Папе Римскому.

В Renault очень резко отреагировали на эти слова. Магнуссен получил официальное письменное предупреждение, что он не должен впредь развивать эту тему.

На финальном Гран При в Абу-Даби он просто въехал через несколько кругов после старта в Manor Эстебана Окона и сошел с переломанной подвеской.

Гонщик начал сезон-2017 в составе Haas и уже во втором Гран При заработал очки. Позже датчанин продлил контракт с командой и оставался в ее составе до конца 2020 года. Он трижды финишировал в гонках пятым и внес существенный вклад в лучший для американцев сезон-2018, когда команда закончила год на пятой строчке в Кубке конструкторов.

«Здесь гонки и гоночный дух играют куда большее значение, чем деньги и политика», – написал Кевин в своей книге.

Недавно Гюнтер Штайнер подтвердил, что Магнуссен останется в команде как минимум до конца 2023 года.

В составе Haas Магнуссен провел четыре года, добившись хороших результатов – а в 2022-м вернулся в команду

*материал подготовлен нашими коллегами из турецкой редакции Motorsport.com. Из-за невозможности точно воспроизвести оригинальный текст книги «Все или ничего» повествование ведется в третьем лице.

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