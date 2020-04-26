Зурер: Хэмилтон – не Феттель, ему необязательно идти в Ferrari

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. По слухам, британец в связи с этим рассматривал вариант перехода в Ferrari и даже встречался с президентом итальянской компании Джоном Элканном. Бывший пилот Формулы 1 Марк Зурер тем временем полагает, что – в отличие от большинства гонщиков – Хэмилтону не обязательно переходить в Скудерию. Так как британцу уже не требуется укреплять свою репутацию.

«Переход в Ferrari – что-то вроде вишенки на торте, – сказал Зурер немецкому изданию Speedweek. – Но в случае с Хэмилтоном есть о чем подумать: он уже становился чемпионом мира в двух разных командах. В отличие от Себастьяна Феттеля. С этой точки зрения Льюису необязательно переезжать в Маранелло. Он и так уже достаточно крутой».

По мнению Зурера, вынудить Хэмилтона уйти из Mercedes может только конфликт внутри команды: «Мне кажется, решение Хэмилтона больше зависит от того, что произойдет в Mercedes. Он может задуматься о том, что у Тото Вольфа не такие теплые отношения с Олой Калениусом [руководителем концерна Daimler], какие были с Дитером Цетше. Цетше с Вольфом ведь жили душа в душу».