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Формула 1 / Новость

Зурер: Хэмилтон – не Феттель, ему необязательно идти в Ferrari

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Зурер: Хэмилтон – не Феттель, ему необязательно идти в Ferrari
Автор:
, редактор
26 апр. 2020 г., 08:20

Экс-пилот Ф1 уверен, что с репутацией шестикратного чемпиона уже все в полном порядке и поэтому переход в Скудерию не так уж необходим британцу

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. По слухам, британец в связи с этим рассматривал вариант перехода в Ferrari и даже встречался с президентом итальянской компании Джоном Элканном. Бывший пилот Формулы 1 Марк Зурер тем временем полагает, что – в отличие от большинства гонщиков – Хэмилтону не обязательно переходить в Скудерию. Так как британцу уже не требуется укреплять свою репутацию.

«Переход в Ferrari – что-то вроде вишенки на торте, – сказал Зурер немецкому изданию Speedweek. – Но в случае с Хэмилтоном есть о чем подумать: он уже становился чемпионом мира в двух разных командах. В отличие от Себастьяна Феттеля. С этой точки зрения Льюису необязательно переезжать в Маранелло. Он и так уже достаточно крутой». 

По мнению Зурера, вынудить Хэмилтона уйти из Mercedes может только конфликт внутри команды: «Мне кажется, решение Хэмилтона больше зависит от того, что произойдет в Mercedes. Он может задуматься о том, что у Тото Вольфа не такие теплые отношения с Олой Калениусом [руководителем концерна Daimler], какие были с Дитером Цетше. Цетше с Вольфом ведь жили душа в душу». 

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Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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