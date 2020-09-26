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Формула 1 / Гран При России / Реакция

Риск Racing Point привел к перегреву мотора у Стролла

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Риск Racing Point привел к перегреву мотора у Стролла
Автор:
, Журналист (Германия)

На квалификации Гран При России команде из Сильверстоуна пришлось делать непростой выбор – и она допустила ошибку

Красные флаги из-за аварии Себастьяна Феттеля поставили участников второго сегмента сочинского этапа в сложную ситуацию. У них осталось всего 2 минуты и 15 секунд, чтобы провести решающую быструю попытку. 

В такой ситуации каждый постарался оказаться как можно ближе к выезду на трассу, однако в тот момент, когда до зеленого сигнала оставалось совсем чуть-чуть, механики Racing Point откатили в сторону машину Лэнса Стролла.

Это не позволило гонщику улучшить свое время, и он будет стартовать в гонке только 13-м, в девяти позициях позади своего напарника Серхио Переса.

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«Это был сложный день, – признался канадец, объясняя все случившееся. – Мы были готовы продолжить борьбу, как только уберут красные флаги. К сожалению, пока мы ждали на пит-лейне, мой мотор перегрелся».

По словам главы коллектива Отмара Сафнауэра, у моторов Mercedes, которые использует Racing Point, нет возможности пуска вне гаража. У других производителей такая опция  реализована через мотор-генератор MGU-K. Потому остальным гонщикам в той ситуации можно было заглушить мотор на пит-лейне, а потом завести. 

«Мы попробовали подгадать момент, когда сессия возобновится, – объяснил Сафнауэр. – К сожалению, мотор перегрелся, так что Лэнсу пришлось припарковать машину».

При этом Стролл нацелился отыграть потерянные позиции в гонке: «Наша машина быстра. Если получится хорошо стартовать и отыграть что-то на первых кругах, то мы можем заработать немало очков».

Та же особенность моторов Mercedes не позволила Льюису Хэмилтону проехать круг в конце второго сегмента на шинах Medium, что заметно осложнит задачу британца в гонке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Квалификация
Пилоты Серхио Перес , Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Мария Райер

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