«Зря они убрали Бинотто». Бергер не увидел прогресса у Ferrari
По мнению австрийского экс-пилота Ф1, его бывшей команде надо было не расставаться с прежним боссом, а вернуть его на роль главы технического штаба
Сезон 2022 года принес Ferrari второе место в Кубке конструкторов, которое стало явным шагом вперед после двух слабых сезонов. Однако большие боссы итальянского бренда сочли такое выступление недостаточно успешным, особенно после сильного старта чемпионата – и предпочти сменить руководителя команды Маттиа Бинотто на перешедшего из Alfa Romeo Фредерика Вассера.
Однако в 2023-м результаты Скудерии снизились: к началу осени ей с большим трудом удалось отобрать у Aston Martin третье место в таблице, а несколько поулов и призовых кубков не кажутся серьезным результатом – титул 2008 года по-прежнему остается последним для Ferrari.
Своим мнением о ситуации в команде поделился Герхард Бергер, который выступал за нее на стыке 80-х и 90-х, одержав пять побед.
«Сейчас очень сложно делать оценки, так как расстановка сил постоянно меняется, – сказал он в подкасте F1 Nation. – Но я всегда говорил, что на месте Ferrari предпочел бы распределить руководящие функции: оставил бы Бинотто и поручил ему технические задачи, а на Вассера возложил бы спортивные. Это позволило бы разделить нагрузку.
Сейчас команду Формулы 1 невероятно сложно привести к успеху. И если возложить руководство на одного человека, ему крайне непросто следить за всеми делами».
Маттиа Бинотто
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Герхард продолжил: «Но они избрали тот путь, который избрали – и мы видим, что у команды нет даже прошлогодней скорости. Возможно, ошибок в гонках стало меньше, но тут я не слишком уверен.
В любом случае, результаты примерно те же. А главное – им не под силу угнаться за Red Bull».
Дело не только в руководителе
В свое время Бергер успел поработать в Маранелло под руководством Жана Тодта, с которым часто сравнивают Вассера. Австрийский экс-пилот согласился, что между подходом двух французов есть некоторое сходство, но не согласился признать нынешнего главу Скудерии «новым Тодтом».
Он также обратил внимание на ту роль, которую в легендарной команде играют пилоты.
«Не стану отрицать, определенные параллели со временем моих выступлений в Ferrari действительно есть, – объяснил 64-летний австриец. – Но если мы вспомним всю историю команды, всего двум гонщиком удалось по-настоящему проявить себя и повести Скудерию вперед: это Ники Лауда и Михаэль Шумахер.
Были и другие чемпионы, но только этим двоим удалось выиграть титул благодаря тому, что они смогли выстроить всю работу в верном направлении. Я бы сказал, что оба не только выиграли много гонок и чемпионатов, но и имели особый организаторский талант».
Он добавил: «Если вспомнить последний период больших успехов Ferrari [в начале 2000-х], тогда у команде были не только отличный менеджер Жан Тодт и отличный гонщик Михаэль Шумахер, но и классный конструктор Рори Берн и превосходный организатор Росс Браун.
Такое сочетание и принесло команде громкие достижения».
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