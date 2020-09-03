Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков

Первым Гран При 2020 года, которое пройдет со зрителями, станет этап в Тоскане, 13 сентября. Однако, отдельных лиц пустят на трибуны уже на Гран При Италии в ближайшие выходные.

Ferrari объявила, что билеты на этап получат 250 врачей и медсестер, которые особо отличились в борьбе с эпидемией коронавируса в Италии. Они станут гостями Автомобильного клуба Италии.

Италия стала одним из очагов пандемии коронавируса в Европе. Всего за время эпидемии от нее в стране скончалось около 35 тыс. человек.