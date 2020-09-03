Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков
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Врачей пригласили в награду за борьбу с коронавирусом
Первым Гран При 2020 года, которое пройдет со зрителями, станет этап в Тоскане, 13 сентября. Однако, отдельных лиц пустят на трибуны уже на Гран При Италии в ближайшие выходные.
Ferrari объявила, что билеты на этап получат 250 врачей и медсестер, которые особо отличились в борьбе с эпидемией коронавируса в Италии. Они станут гостями Автомобильного клуба Италии.
Италия стала одним из очагов пандемии коронавируса в Европе. Всего за время эпидемии от нее в стране скончалось около 35 тыс. человек.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Автор
|Люк Смит
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Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков
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