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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков

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Зрителями Гран При Италии будут 250 медиков
Автор:
, Редактор Ф1

Врачей пригласили в награду за борьбу с коронавирусом

Первым Гран При 2020 года, которое пройдет со зрителями, станет этап в Тоскане, 13 сентября. Однако, отдельных лиц пустят на трибуны уже на Гран При Италии в ближайшие выходные.

Ferrari объявила, что билеты на этап получат 250 врачей и медсестер, которые особо отличились в борьбе с эпидемией коронавируса в Италии. Они станут гостями Автомобильного клуба Италии.

Италия стала одним из очагов пандемии коронавируса в Европе. Всего за время эпидемии от нее в стране скончалось около 35 тыс. человек.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Люк Смит

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