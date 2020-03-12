Зрителей не пускают на трассу в Альберт-парке
Руководство австралийского штата Виктория приняло решение провести мероприятия в рамках Гран При Австралии без участия болельщиков. Теперь весь вопрос в том, будут ли проведены хоть какие-нибудь мероприятия, и если да – какие именно
Вопреки озвученным вчера (и продолжавшим озвучиваться даже утром) первоначальным планам, организаторы Гран При Австралии в пятницу не открыли доступ зрителей на трассу в изначально установленное время – 8:45 по местному времени или 0:45 по московскому.
Как нетрудно догадаться, к этому времени у входов на автодром уже собралось немало болельщиков, которых не обрадовало такое развитие событий.
«С целью заботы о здоровье жителей страны и ее гостей доступ зрителей на трассу в ближайшие выходные осуществляться не будет, – прокомментировал ситуацию премьер-министр австралийского штата Виктория. – Если гонки вообще состоятся. Решение будут принимать организаторы, и вскоре они сделают соответствующие заявления».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Джонатан Нобл
Зрителей не пускают на трассу в Альберт-парке
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