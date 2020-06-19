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Формула 1 / Гран При Европы / Ностальгия

Зодиак помешал Шумахеру извиниться за Херес-97. Рассказ Вилли Вебера

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Зодиак помешал Шумахеру извиниться за Херес-97. Рассказ Вилли Вебера
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
19 июн. 2020 г., 03:25

В интервью Motorsport.com Вилли Вебер вспомнил, что творилось с гонщиком после поражения от Жака Вильнева в споре за титул чемпиона мира

Фигура Михаэля Шумахера всегда была очень притягательной для болельщиков еще и потому, что помимо выдающихся достижений и множества рекордов в карьере немца также было немало неоднозначных эпизодов. Достаточно вспомнить его «парковку» в повороте Раскасс по ходу квалификации Гран При Монако в 2006-м или столкновение с Дэймоном Хиллом в финале сезона-94.

В этом же списке значится и гонка в Хересе 1997 года, когда выступавший на Ferrari немец вел яростный спор с Жаком Вильневом из Williams за победу и титул. Михаэль лидировал с самого старта и остался впереди после финального пит-стопа, но на 48-м круге канадец пошел в атаку по внутреннему радиусу перед поворотом Драй Сэк. Шумахер тоже направил машину внутрь, что привело к аварии и сходу немца. 

Позже FIA признала Михаэля виновником столкновения, отобрав у него все заработанные в том сезоне очки и второе место по итогам чемпионата.

Шумахер неохотно говорил о тех событиях и никогда не приносил за них извинений. Однако в близком кругу своих друзей семикратный чемпион порой обсуждал ту аварию. Об этом рассказал первый менеджер гонщика Вилли Вебер.

«Я понят, что мне нужно поговорить с ним, но как другу, а не как менеджеру», – вспомнил 78-летний Вебер о том, что происходило сразу после столкновения в Хересе. В итоге состоялся разговор, о котором Вилли никогда никому не говорил до настоящего момента. 

По мнению менеджера, хотя Шумахер и не сказал этого явно, из его слов и поведения однозначно следовало, что столкновение вовсе не было результатом ошибки. «Зачем ты это сделал, к чему все это? – спросил Вебер. – И уж если задумаешь подобное в будущем, то пожалуйста, действуй как Айртон Сенна с Аленом Простом – не настолько откровенно. И чтобы из того поворота никто не уехал своим ходом».

Здесь Вилли говорит о стартовой аварии на японском Гран При 1990 года, когда Сенна вынес Проста на первом же торможении, завоевав благодаря этому титул чемпиона.  

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Фото: Жан-Франсуа Галерон / WRI2

Как известно, в Хересе Вильневу удалось продолжить гонку, заработать достаточно очков и опередить Шумахера, тогда как в случае двойного схода Михаэль остался бы (как минимум до решения FIA) во главе таблицы общего зачета.

Кепки двадцатилетней выдержки

Вебер признал, что несколько дней после гонки в Хересе получились очень сложными: «Михаэль пребывал в состоянии, в каком я его почти никогда не видел. Что-то среднее между яростью и отчаянием. Это было осознание необходимости извиниться вместе с пониманием того, что он совершил огромную ошибку. И злость, вызванная неправильным поступком».

Многие болельщики Ф1 – особенно те, кто не являлись поклонниками Михаэля – еще долго ставили ему в вину, что немец так никогда и не покаялся в том, что сделал в тот день. У Вебера, который работал с гонщиком с 1989 до 2010 года, есть объяснение этому. 

«Тут сказалось сочетание нескольких причин, – сказал менеджер. – Начать хотя бы с того, что [по гороскопу] он козерог.

По ходу своей жизни мне очень часто приходилось общаться именно с козерогами, и я должен признать, что ни у одного из этих людей не получалось просто остановиться и извиниться. Правда, козероги крайне редко допускают ошибки. А сами и вовсе уверены, что никогда не делают их. И если нет ошибки – то не за что и извиняться. Всё просто». 

Также Вебер коснулся истории, непосредственно связанной с ним самим. Известно, что перед финалом сезона-1997 менеджер изготовил множество кепок в честь третьего титула Шумахера. Поговаривали, что когда исход борьбы за чемпионство стал очевиден, Вилли отдал приказ уничтожить все эти кепки.

Сейчас же Вебер пояснил, что поступил иначе: почти весь нераспроданный тираж был помещен на склад, где хранится и поныне. Те, что все же были выкуплены по ходу того уик-энда, сейчас являются среди коллекционеров большой ценностью. 

«Нам постоянно поступают запросы о продаже», – улыбнулся Вебер, добавив, что пока неизменно отвечает всем покупателям отказом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Европы
Сессия Воскресенье, после гонки
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Жак Вильнёв
Команды Williams , Scuderia Ferrari
Автор Кристиан Ниммерфолль

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