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Формула 1 Новости

«Знаю, где газ и тормоз». Леклер объяснил свою скорость в квалификациях

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Монегаск заверил, что секрета у него нет

«Знаю, где газ и тормоз». Леклер объяснил свою скорость в квалификациях

Шарль Леклер известен своим умением выжимать из болида максимум в квалификации. В прошлом сезоне это даже причиняло монегаску проблемы: он добивался высокой стартовой позиции, а затем терял время в борьбе с более быстрыми машинами и постепенно опускался в глубь пелотона.

В этом году Леклер уже дважды стартовал со второго ряда, что явно превосходит возможности Ferrari. На пресс-конференции перед Гран При Испании монегаска спросили, что же делает его таким быстрым по субботам.

«Я знаю, где педаль газа, знаю, где педаль тормоза, и знаю, когда рулить, – сказал Леклер. – Других причин я не знаю. Никакого большого секрета у меня нет. Я просто хорошо чувствую машину, когда в ней мало топлива, и могу довести ее до предела. И мне удается нащупать уверенность».

На вопрос о высокой скорости Леклера в квалификации ответил и его соперник из AlphaTauri Пьер Гасли: «Думаю, тут один ответ: это талант. Если ты быстр, то быстр. Он умеет пилотировать, я давно об этом знаю. Он уже в картинге был очень быстр. Он очень здорово разгоняется на выходе из поворотов, это делает его таким быстрым».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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