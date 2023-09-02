«Знал, где лежит время». Сайнс рассказал, что принесло ему поул в Монце

С самого старта Гран При в пригороде Милана Ferrari при дикой поддержке Тифози обозначила явное желание бросить вызов Red Bull. В тренировках пилоты на алых машинах показывали хороший темп, но всем поклонникам Ф1 хорошо известно, как Макс Ферстаппен умеет прибавлять в квалификации.

Однако на этот раз голландцу не его команде не удалось реализовать обычный сценарий. Блистательный круг принес поул Карлосу Сайнсу, который проехал всего на 0,013 секунды быстрее голландца.

«Это была невероятно напряженная квалификация, - признался испанец, выбравшись из кокпита. - Мы втроем [с Ферстаппеном и Шарлем Леклером] претендовали на поул, все было на пределе. Я знал, что на финальном круге могу отыграть немножко времени. Оно лежало в Аскари и Параболике. Я попробовал, и у меня все получилось. Но ради этого пришлось невероятно атаковать».

Он продолжил: «Когда я пересек линию финиша, то ощутил мурашки на коже. Они продолжались по ходу всего круга почета и уже потом, когда я остановил машину и выбрался из нее.

Это просто невероятно: в отеле, приезжая на трассу, везде чувствуешь этот шум, эту поддержку, и это самое невероятное, что могут испытать гонщики и вообще спортсмены».

На вопрос о том, нацеливается ли он завершить гонку на подиуме, Сайнс ответил: «Конечно. Это главная цель на завтра. Я сделаю все возможное, чтобы остаться впереди.

Надо будет хорошо стартовать и посмотреть, получится ли у нас навязать борьбу Максу. Хотя обычно на длинных сериях кругов он быстрее нас».

Прежде Карлос трижды стартовал с поула: на Гран При Великобритании 2022 года он смог после этого одержать победу в гонке, а том же году в Спа финишировал третьим, а в Остине попал в аварию сразу после старта.

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