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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Злюсь на себя». Леклер об упущенной победе в квалификации

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«Злюсь на себя». Леклер об упущенной победе в квалификации
Автор:
16 нояб. 2019 г., 20:00

Шарль Леклер рассказал, что помарка в третьем сегменте квалификации стоила ему лучшей стартовой позиции, а скорость машины вполне позволяла занять первое место.

Шарль Леклер в квалификации показал четвертый результат, уступив победившему Максу Ферстаппену 0,220 секунды. Своему напарнику по Ferrari Себастьяну Феттелю Шарль проиграл 0,097 секунды.

Монегаск рассказал, что машина вполне позволяла побороться за поул, но по ходу первой попытки он ошибся в повороте Juncao, а улучшить результат на последнем быстром круге не смог.

«Не думаю, что поул был вне досягаемости, – сказал Леклер в эфире Sky Sports. – Я очень разочарован собой сегодня. Я допустил серьезную ошибку на первом круге в последнем повороте, это стоило мне по крайней мере трех десятых.

Это моя вина, я признаю. Я могу злиться только на себя. Команда проделала большую работу. Машина позволяла бороться за поул, но я показать лучший результат не смог. 

Я разочарован. В любом случае, у меня штраф в десять позиций. Завтра будет тяжелый день».

Гонку на «Интерлагосе» Леклер, получивший штраф за смену мотора, начнет с 14-й позиции. Говоря о своем подходе к гонке, Шарль сказал: «Буду в режиме максимальной атаки! Мне нравится бороться за третье место в чемпионате, но такова жизнь. Я постараюсь насладиться борьбой и вернуться [в число лидеров]. Я выложусь полностью. Постараюсь быть как можно агрессивнее на первых кругах, это будет важно. Затем я надеюсь, что темп позволит нам вернуться в борьбу за третье место в турнирной таблице».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Шарль Леклер
Автор Денис Буденков

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