Злодей из «Звездных войн» выбран на роль Энцо Феррари

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Кастинг актеров в биографический фильм о жизни Энцо Феррари окончательно завершен. Главная роль, на которую на разных этапах реализации проекта прочили Кристиана Бейла и Хью Джекмана, в итоге досталась Адаму Драйверу.

Драйвер известен множеством ролей в американских фильмах. Широкой публике он может быть знаком по роли Кайло Рена – главного антогониста в трех последних фильмах о вселенной «Звездных войн». Одними из его последних ролей в кино стали съемки в фильмах Ридли Скотта «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи».

Женские роли достались Пенелопе Крус и известной по трилогии «Дивергент» Шейлин Вудли: актрисы сыграют жену и любовницу Феррари.

Режиссером картины выступит Майкл Манн, известный как культовым фильмом «Схватка», так и некоторыми провалами, в том числе неудачным фильмом «Полиция Майами. Отдел нравов», снятым по мотивам одноименного сериала. Манн также выступал продюсером фильма о «Ле-Мане» «Ford против Ferrari», который заслуженно любим многими поклонниками гонок.