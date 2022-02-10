Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Что мы узнали о новом болиде Aston Martin Следующая / Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его
Формула 1 Новости

Злодей из «Звездных войн» выбран на роль Энцо Феррари

Съемки картины стартуют в Италии весной. Самого Феррари сыграет Адам Драйвер

Злодей из «Звездных войн» выбран на роль Энцо Феррари
Франческо Корги
Автор:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кастинг актеров в биографический фильм о жизни Энцо Феррари окончательно завершен. Главная роль, на которую на разных этапах реализации проекта прочили Кристиана Бейла и Хью Джекмана, в итоге досталась Адаму Драйверу.

Драйвер известен множеством ролей в американских фильмах. Широкой публике он может быть знаком по роли Кайло Рена – главного антогониста в трех последних фильмах о вселенной «Звездных войн». Одними из его последних ролей в кино стали съемки в фильмах Ридли Скотта «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи».

Женские роли достались Пенелопе Крус и известной по трилогии «Дивергент» Шейлин Вудли: актрисы сыграют жену и любовницу Феррари.

Режиссером картины выступит Майкл Манн, известный как культовым фильмом «Схватка», так и некоторыми провалами, в том числе неудачным фильмом «Полиция Майами. Отдел нравов», снятым по мотивам одноименного сериала. Манн также выступал продюсером фильма о «Ле-Мане» «Ford против Ferrari», который заслуженно любим многими поклонниками гонок.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что мы узнали о новом болиде Aston Martin
Предыдущая новость

Что мы узнали о новом болиде Aston Martin
Следующая новость

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его
Загрузить комментарии
Франческо Корги Больше от
Франческо Корги
«Мило провели вечер в полиции». Алези о скандале вокруг него
Формула 1

«Мило провели вечер в полиции». Алези о скандале вокруг него

В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари
Формула 1

В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки
WTCR

Alfa Romeo вернется в WTCR. Причина – две сорванных сделки

Самое важное:

Технический анализ: самые интересные детали Aston Martin AMR22
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: самые интересные детали Aston Martin AMR22

Aston Martin собрался сам делать моторы? Или сменить поставщика?
Формула 1 Формула 1

Aston Martin собрался сам делать моторы? Или сменить поставщика?

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его
Формула 1 Формула 1

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его

Злодей из «Звездных войн» выбран на роль Энцо Феррари
Формула 1 Формула 1

Злодей из «Звездных войн» выбран на роль Энцо Феррари

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.