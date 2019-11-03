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Формула 1 / Гран При США / Новость

Зимой «Трассу Америк» закроют, чтобы убрать кочки

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Зимой «Трассу Америк» закроют, чтобы убрать кочки
Автор:
3 нояб. 2019 г., 11:33

Владельцы трассы наметили масштабные работы на первую половину грядущей зимы. По словам представителей автодрома, всплывшие в этом году проблемы связаны с наводнением, от которого трасса пострадала еще четыре года назад.

После тренировок на Гран При США от пилотов Формулы 1 поступили многочисленные жалобы на обилие на трассе хорошо заметных неровностей. Весной, когда на «Трассе Америк» проходил этап мотоциклетного чемпионата мира, эти же неровности мешали гонщикам MotoGP. 

По ходу уик-энда Ф1 организаторы этапа провели небольшие работы по выравниванию асфальта. В следующем же месяце планируется начать более масштабный ремонт. В частности, для удаления труб из-под асфальта владельцы автодрома планируют приостановить работу автодрома.

«Мы закроем трассу на большую часть декабря и половину января, – рассказал Motorsport.com глава “Трассы Америк” Бобби Эпштейн. – Мы проводили кое-какие восстановительные работы в прошлом году перед этапом MotoGP – так что, не сказал бы, что нам придется переделывать вообще все. Мы точно займемся всей задней прямой, выездом с пит-лейна и первым поворотом, а также участками перед 9-м и в районе 18-го и 19-го поворотов. Так что, работы все-таки довольно обширные. Я уже знаю, какой нам выставят счет!»

Эпштейн связал появление кочек с проливными дождями, из-за которых в некоторых местах просела почва.

«Чтобы построить трассу, мы углубились в землю на три метра и привезли специальную почву, – рассказал Эпштейн. – Однако наводнение 2015 года привело к серьезным подвижкам [почвы]. Мы не поправили эти зоны, и ситуация ухудшилась.

Было размывание почвы вокруг труб. Под асфальтом есть трубы, и в 2015 году вода текла не только по ним, но и вдоль них с внешней стороны. Это привело к эрозии, образовались пустоты, почва где-то поднялась, а где-то просела. 

Мы знаем, что это проблема, и запланировали большой ремонт. Но мы не думали, что это так сильно повлияет на машины Ф1».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Адам Купер

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