Зимний ураган помешал Mercedes разглядеть «козление»

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В конце минувшей зимы на Европу обрушился природный циклон, названный Штормом Юнис. Скорость ветра достигала 196 км/ч, он привел к гибели 17 человек и значительным разрушениям в нескольких странах, включая Великобританию. По мнению синоптиков, в последний раз стихия бушевала настолько сильно еще в 1987 году.

Удивительным образом именно этот ураган испортил команде Mercedes сезон 2022 года. Дело в том, что ненастная погода затронула трассу в Сильверстоуне в тот день, когда чемпионы Ф1 проводили там обкатку своей новой машины W13 в рамках съемочного дня перед тем, как отправить ее на официальные тесты в Барселону.

Джордж Расселл описал условия на трассе как «абсолютно ужасные», но куда важнее, что из-за дождя и ветра команде не удалось уже в этот момент распознать особенность поведения своей новинки – раскачку на прямых, которая в дальнейшем доставила Mercedes столько проблем.

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин рассказал Motorsport.com: «Мы были в Сильверстоуне в самом центре бушующего шторма. Ветер достигал 110 километров в час.

Обычно, когда вы начинаете работу с новой машиной, то первое время ездите с довольно большим дорожным просветом – чтобы избежать повреждений. После этого клиренс понемногу уменьшают. И уже в тот день, опустив машину к асфальту, мы заметили, что что-то не в порядке. Но предсказать точный механизм в тот момент не удалось.

Только в Барселоне, когда получилось поездить в нормальных условиях, стало по-настоящему понятно, что происходит».

На вторые тесты в Бахрейн Mercedes привезла значительные обновления, включая компактные понтоны. «Козление» продолжало мешать пилотам, что в итоге привело к серьезному отставанию от Red Bull и Ferrari в первой половине чемпионата.

Шовлин продолжил: «Пожалуй, это самая сложная техническая задача, с которой нам приходилось сталкиваться. Мы смогли добиться прогресса, и это обнадеживает. Все, что мы делали, позволяло улучшать ситуацию.

Но сложность была в том, что проблема оказалась многослойной: решив одну задачу, мы тут же видели перед собой другую такую же. И конца этому не было. В итоге оказалось, что здесь задействованы сразу несколько механизмов.

Джордж Расселл, Mercedes W13, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Когда приходится разбираться с этим и одновременно участвовать в гонках, ситуация выходит на эмоциональный уровень. Все становится сложнее, стресс нарастает, так как сотрудники базы должны заниматься и регулярной работой.

Несколько последних лет мы знали, что в любой гонке способны бороться за поул и победу. Сейчас лучшее, на что мы могли рассчитывать – это опередить всех в середине пелотона. Подобное очень усложняет положение.

Дело еще и в том, что от нахождения решения на базе до реального ускорения машины на трассе должно пройти немало времени. А мы только [на тестах] в Барселоне смогли получить первые данные о поведении W13».

Сейчас Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от Ferrari на 30 очков.

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