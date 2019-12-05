Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам

Команды Формулы 1 больше не смогут скрывать свои новые машины от посторонних глаз. Прежде для этой цели активно использовались специальные экраны, а также оборудование и запасные детали машин.

FIA решила, что подобная практика вредит спорту – и ввела ограничения. которые прежде уже действовали по ходу уик-эндов Гран При. Теперь правила запрещают прятать машины.

Заявление, принятое на заседании Всемирного совета, гласит: «Это сделано, чтобы воспрепятствовать попыткам команд скрыть свои машины по ходу зимних тестов и сделать эти сессии более привлекательными для болельщиков и медиа.

Никакие экраны, покрытия и препятствия, скрывающие части машин, не могут быть использованы в любое время в паддоке, в гаражах, на пит-лейне или стартовой решетке, если только не очевидно, что они необходимы исключительно по механическим причинам».

Новые правила прямо запрещают:

- закрывать мотор, коробку передач или радиаторы, когда их меняют или перемещают внутри боксов;

- закрывать запасные антикрылья, когда они находятся на пит-лйне и не используются;

- использовать такие детали, как запасные днища машин, заправочные станции или тележки для инструмента (не ограничиваясь только ими) в качестве препятствий.

При этом допустимы чехлы для шин, чехлы на заднее крыло при запуске мотора для защиты механиков, тележки для инструмента, которые оставляют возможность увидеть то, что происходит за ними, а также защита на случай дождя.

Изменения также коснулись использования топлива по ходу предсезонных заездов. Были дополнительно установлены правила отбора образцов горючего и его проверки.

Помимо этого, FIA утвердила список единых поставщиков, который вступит в силу с 2021 года. Колесные диски для всех команд будет делать BBS, Magneti Marelli – топливные насосы первой ступени, а Bosch – топливные насосы высокого давления и топливопроводы.

Зимние тесты Формулы 1 2020 года пройдут в Барселоне 19-21 и 26-28 февраля.