Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам

Билеты
Поделились
Комментарии
Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
5 дек. 2019 г., 08:06

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил изменения, призванные сделать испытательные заезды более открытыми и интересными для зрителей.

Команды Формулы 1 больше не смогут скрывать свои новые машины от посторонних глаз. Прежде для этой цели активно использовались специальные экраны, а также оборудование и запасные детали машин. 

FIA решила, что подобная практика вредит спорту – и ввела ограничения. которые прежде уже действовали по ходу уик-эндов Гран При. Теперь правила запрещают прятать машины. 

Заявление, принятое на заседании Всемирного совета, гласит: «Это сделано, чтобы воспрепятствовать попыткам команд скрыть свои машины по ходу зимних тестов и сделать эти сессии более привлекательными для болельщиков и медиа.  

Никакие экраны, покрытия и препятствия, скрывающие части машин, не могут быть использованы в любое время в паддоке, в гаражах, на пит-лейне или стартовой решетке, если только не очевидно, что они необходимы исключительно по механическим причинам». 

Новые правила прямо запрещают:

- закрывать мотор, коробку передач или радиаторы, когда их меняют или перемещают внутри боксов;

- закрывать запасные антикрылья, когда они находятся на пит-лйне и не используются;

- использовать такие детали, как запасные днища машин, заправочные станции или тележки для инструмента (не ограничиваясь только ими) в качестве препятствий. 

При этом допустимы чехлы для шин, чехлы на заднее крыло при запуске мотора для защиты механиков, тележки для инструмента, которые оставляют возможность увидеть то, что происходит за ними, а также защита на случай дождя. 

Изменения также коснулись использования топлива по ходу предсезонных заездов. Были дополнительно установлены правила отбора образцов горючего и его проверки.

Помимо этого, FIA утвердила список единых поставщиков, который вступит в силу с 2021 года. Колесные диски для всех команд будет делать BBS, Magneti Marelli – топливные насосы первой ступени, а Bosch – топливные насосы высокого давления и топливопроводы.

Зимние тесты Формулы 1 2020 года пройдут в Барселоне 19-21 и 26-28 февраля.

Ширма перед гаражом McLaren

Ширма перед гаражом McLaren

Фото: Sutton Images

Следующая новость
Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

Предыдущая новость

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

Следующая новость

Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок

Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I Билеты
Автор Джонатан Нобл

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

2
Формула 1

Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам

33мин
3
Формула 1

Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину

4
Формула 1

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской

5
eSports

Гонщик Ferrari стал чемпионом виртуальной Ф1, командный титул у Red Bull

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
F1

Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок

Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам
F1

Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему
F1

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину
F1

Расселл стал быстрейшим во второй день тестов, Леклер разбил машину

Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби
F1

Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.