Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам
Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил изменения, призванные сделать испытательные заезды более открытыми и интересными для зрителей.
Команды Формулы 1 больше не смогут скрывать свои новые машины от посторонних глаз. Прежде для этой цели активно использовались специальные экраны, а также оборудование и запасные детали машин.
FIA решила, что подобная практика вредит спорту – и ввела ограничения. которые прежде уже действовали по ходу уик-эндов Гран При. Теперь правила запрещают прятать машины.
Заявление, принятое на заседании Всемирного совета, гласит: «Это сделано, чтобы воспрепятствовать попыткам команд скрыть свои машины по ходу зимних тестов и сделать эти сессии более привлекательными для болельщиков и медиа.
Никакие экраны, покрытия и препятствия, скрывающие части машин, не могут быть использованы в любое время в паддоке, в гаражах, на пит-лейне или стартовой решетке, если только не очевидно, что они необходимы исключительно по механическим причинам».
Новые правила прямо запрещают:
- закрывать мотор, коробку передач или радиаторы, когда их меняют или перемещают внутри боксов;
- закрывать запасные антикрылья, когда они находятся на пит-лйне и не используются;
- использовать такие детали, как запасные днища машин, заправочные станции или тележки для инструмента (не ограничиваясь только ими) в качестве препятствий.
При этом допустимы чехлы для шин, чехлы на заднее крыло при запуске мотора для защиты механиков, тележки для инструмента, которые оставляют возможность увидеть то, что происходит за ними, а также защита на случай дождя.
Изменения также коснулись использования топлива по ходу предсезонных заездов. Были дополнительно установлены правила отбора образцов горючего и его проверки.
Помимо этого, FIA утвердила список единых поставщиков, который вступит в силу с 2021 года. Колесные диски для всех команд будет делать BBS, Magneti Marelli – топливные насосы первой ступени, а Bosch – топливные насосы высокого давления и топливопроводы.
Зимние тесты Формулы 1 2020 года пройдут в Барселоне 19-21 и 26-28 февраля.
Ширма перед гаражом McLaren
Фото: Sutton Images
Предыдущая новость
Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему
Следующая новость
Флаг важнее электроники. Формула 1 вернула историческую процедуру финиша гонок
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I Билеты
|Автор
|Джонатан Нобл
Зимние тесты Ф1 в 2020 году пройдут по новым правилам
База данных
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта