Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Едва ли не главной новостью на презентации Red Bull – поскольку сама машина оказалась подделкой – стало объявление команды о заключении контракта о титульном спонсорстве с компанией Oracle.

Читайте также: У Red Bull появился новый титульный спонсор

Для «Быков» это знаковая история, поскольку прежде в этой роли выступали только автопроизводители – Infiniti и Aston Martin. Теперь в официальное название команды вошел бренд технологической компании.

В релизе глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что вычислительные технологии Oracle – ни много, ни мало – сделали Макса Ферстаппена чемпионом мира, позволив верно планировать тактику гонок, включая и решающую в Абу-Даби.

Между тем, информационное агентство Associated Press сообщило, что у контракта есть и финансовая составляющая, причем очень солидная. Подробности пока неизвестны, но за статус титульного спонсора компания будет выплачивать по 100 миллионов долларов ежегодно. Контракт заключен на пять лет.

Это ставит Oracle в один ряд с Petronas – малайзийская нефтяная компания прежде была самым крупным спонсором в Ф1, выплачивая Mercedes сравнимые суммы.

Если вспомнить, что лимит бюджетов в Формуле 1 сейчас составляет 145 миллионов на команду в год, то только благодаря американцам Red Bull сразу закрывает бюджет на две трети.

Oracle является вторым в мире производителем программного обеспечения, уступая только Microsoft. Компания была основана в Калифорнии в 1977 году, сейчас имеет 132 тысячи сотрудников и закончила 2021 год с чистой прибылью почти в 14 миллиардов долларов.