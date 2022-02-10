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Формула 1 Новости

Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull

По данным Associated Press, американская компания заплатит команде Ф1 в общей сложности полмиллиарда долларов

Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull
Кемаль Шенгюл
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Едва ли не главной новостью на презентации Red Bull – поскольку сама машина оказалась подделкой – стало объявление команды о заключении контракта о титульном спонсорстве с компанией Oracle.

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Для «Быков» это знаковая история, поскольку прежде в этой роли выступали только автопроизводители – Infiniti и Aston Martin. Теперь в официальное название команды вошел бренд технологической компании. 

В релизе глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что вычислительные технологии Oracle – ни много, ни мало – сделали Макса Ферстаппена чемпионом мира, позволив верно планировать тактику гонок, включая и решающую в Абу-Даби. 

Между тем, информационное агентство Associated Press сообщило, что у контракта есть и финансовая составляющая, причем очень солидная. Подробности пока неизвестны, но за статус титульного спонсора компания будет выплачивать по 100 миллионов долларов ежегодно. Контракт заключен на пять лет. 

Это ставит Oracle в один ряд с Petronas – малайзийская нефтяная компания прежде была самым крупным спонсором в Ф1, выплачивая Mercedes сравнимые суммы.  

Если вспомнить, что лимит бюджетов в Формуле 1 сейчас составляет 145 миллионов на команду в год, то только благодаря американцам Red Bull сразу закрывает бюджет на две трети. 

Oracle является вторым в мире производителем программного обеспечения, уступая только Microsoft. Компания была основана в Калифорнии в 1977 году, сейчас имеет 132 тысячи сотрудников и закончила 2021 год с чистой прибылью почти в 14 миллиардов долларов.

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