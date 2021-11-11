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Формула 1 Новости

Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико

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, главный редактор

По словам сотрудницы бразильских СМИ, Mercedes планирует по ходу уик-энда установить на машину британца новый мотор

Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико

Ситуация с надежностью моторов Mercedes продолжает оставаться популярной темой для обсуждения в паддоке. Напомним, что внеплановые замены двигателей к настоящему моменту уже провело большинство пилотов, выступающих в чемпионате – однако в случае с чемпионской командой частота таких замен явно вышла за привычные рамки. В частности, Валттери Боттас совершил уже целых три внеплановых замены – начиная с Гран При Бельгии, финн «распечатывает» новый двигатель в среднем на каждой второй гонке.

В случае со сражающимся за титул Льюисом Хэмилтоном ситуация не столь критична – пока семикратный чемпион мира обошелся лишь одной внеплановой заменой. Однако слухи утверждают, что она была далеко не последней. В частности, уже по прилету в Бразилию эти слухи пересказал журналистам советник концерна Red Bull Хельмут Марко.

Впрочем, никакой конкретики Марко не озвучил – а вот бразильская журналистка Джулианна Цесароли, сотрудничающая с изданием UOL и телеканалом TV Band, в своем твитере поделилась определенными подробностями: «Хэмилтон получит новый двигатель внутреннего сгорания. Mercedes думала, что разобралась с имевшимися проблемами – но по ходу гонки в Мехико команда столкнулась с падением давления в системе охлаждения».

Нетрудно догадаться, что связанный с ситуацией вокруг моторов вопрос тут же был задан Хэмилтону по ходу традиционной пресс-конференции в четверг. «Насколько я знаю, у меня все в порядке с моторами, – ответил пилот. – Окончательно пойму чуть позже – мы пока еще не приступили к обстоятельному разбору этого момента».

Если Mercedes примет решение об использовании нового двигателя по ходу Гран При Бразилии, Хэмилтон потеряет 5 позиций на стартовой решетке.

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