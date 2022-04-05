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Медиа-сессии являются неотъемлемой частью Формулы 1. По ходу Гран При каждый пилот обязан отвечать на вопросы журналистов по несколько часов в день, хотя очень многие и не в восторге от такого порядка.

Но если кто-то принимает правила игры и выполняет эту часть работы, то встречаются и те, кто откровенно не старается рассказать что-то интересное. Кому-то, как Кими Райкконену, подобное простительно, однако других гонщиков репортеры недолюбливают за отношение к СМИ.

На страницах газеты Ilta Sanomat Мерви Каллио написала: «Единственный гонщик, с кем я по-настоящему не люблю делать интервью – это Лэнс Стролл. В такие моменты он всегда высокомерен и надменен. Он отвечает вяло и не проявляет никакого интереса.

Это неприятно, так как он совершенно не хочет раскрывать себя – и, напротив, показывает, что ему неинтересно все происходящее».

Журналистка продолжила: «Такое впечатление, что он вообще не интересуется другими людьми. Да, он общается с тобой – но явно не испытывает при этом положительных эмоций. Я даже не уверена, что само присутствие в Ф1 радует его».

Лэнс, сын канадского миллиардера Лоуреса Стролла, пришел в Ф1 в 2017 году и после двух сезонов в Williams продолжает карьеру в команде своего отца – сейчас она называется Aston Martin. Гонщик однажды стартовал с поула и трижды поднимался на подиум. По итогам сезона-2021 он занял 13-е место.

Также Каллио рассказала, с кем ей больше всего нравится общаться в паддоке. Как несложно догадаться, это ее земляк Валттери Боттас.

«У него такой сильный характер, – написала Мерви. – Он прекрасно понимает, что его ответы нужны не мне, а болельщикам. Это часть его работы – связи с общественностью. Он много и удачно шутит.

Во времена выступлений за Mercedes было видно, какой прессинг он испытывает. Но сейчас Валттери говорит много и охотно».

Боттаса уволили из чемпионской команды в конце прошлого года, и сейчас он выступает за Alfa Romeo.